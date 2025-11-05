¿Qué se sabe de la fuerza internacional que EE.UU. propone instaurar en la franja de Gaza por al menos dos años?

El martes 4, Washington envió a varios miembros del Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución para el establecimiento de la Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) en Gaza. Estaría integrada por varios países y se establecería en coordinación con la Junta de Paz de Gaza que Trump ha dicho que va a presidir.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Según el borrador, al que tuvieron acceso medios como el israelí ‘Ynet’ y los estadounidenses “The New York Times” y “Axios”, la fuerza de estabilización colaboraría con Israel y Egipto para garantizar la desmilitarización de Gaza, lo que incluye el desarme de los grupos armados presentes en Gaza, entre ellos Hamás. No se detalla cómo se planea lograr esto ni qué países aliados serían los que enviarían a sus tropas.

Militantes palestinos de Hamás se encuentran cerca de un vehículo de la Cruz Roja Internacional (CICR), en la ciudad de Gaza, el 2 de noviembre de 2025. (Omar AL-QATTAA / AFP) / OMAR AL-QATTAA

También se señala que el mandato de la fuerza internacional de seguridad en Gaza otorgaría a Estados Unidos y a otros países un amplio mandato para gobernar el enclave y garantizar su seguridad hasta el 31 de diciembre del 2027, con la posibilidad de extensiones posteriores.

Además, dicha fuerza se encargaría de capacitar y apoyar a la policía palestina, así como de proteger a los civiles y los corredores humanitarios.

Pocos detalles

La fragilidad de la tregua en Gaza hace urgente la negociación para adoptar nuevos pasos que permitan apuntar a una paz duradera en Medio Oriente. Si bien una fuerza de paz internacional permitiría seguir adelante con los planes para estabilizar la región, el analista internacional Francesco Tucci resalta que se sabe muy poco aún del borrador presentado por Washington al respecto.

“La idea, por lo que sabemos, es desmilitarizar la franja de Gaza y eliminar la presencia de grupos armados no estatales, lo que es una referencia clara a Hamás, pero no solo a Hamás. Y supuestamente las fuerzas israelíes deberían cooperar con una policía palestina entrenada, junto con una fuerza internacional que todavía no sabemos cómo estará conformada. Eso preocupa, porque son los países neutrales los que deberían estar a cargo”, dijo a El Comercio.

Según el plan de Donald Trump que permitió la tregua, esta fuerza estaría compuesta por tropas de países árabes y musulmanes, y se desplegaría conforme las fuerzas israelíes se retiren. Sin embargo, el canciller israelí Gideon Saar advirtió recientemente que solo países considerados “imparciales” podrán integrarla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contó que tuvo disputas con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pero destacó que hizo un buen trabajo. (Oficina del primer ministro israelí / EFE)

Por ello, Tucci señala que la efectividad de esa propuesta dependería mucho de las bases para su creación y del tipo de mandato que se le vaya a dar a esta fuerza de estabilización. ¿Será una fuerza de interposición o una fuerza pacificadora? ¿Van a desmilitarizar a Hamás con la fuerza? Son aspectos que pueden cambiar radicalmente el panorama, apunta el analista.

“Ahora se debería garantizar que el frágil el alto el fuego siga vigente. Es difícil saber lo que pueda ocurrir por la fragilidad de esta tregua y, en general, por la espiral de odio y violencia que persiste desde hace décadas entre palestinos e israelíes. Hay una desconfianza mutua muy grande y eso dificulta todo el proceso. Una fuerza de estabilización no necesariamente es una mala idea, pero hay que ver el mandato, la composición y otros detalles”, añade.

Un plan de difícil aprobación

Otro punto crucial es que no está claro si la propuesta de implementar una fuerza de paz internacional en Gaza -y enviar tropas al enclave- lograría el apoyo suficiente en el Consejo de Seguridad para su aprobación.

Alcanzar una resolución de Naciones Unidas al respecto implica primero lograr un borrador consensuado y luego conseguir que ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo -China, EE.UU., Francia, Reino Unido y Rusia- lo vete.

Tucci destaca que aunque se debería votar pronto un borrador en el Consejo de Seguridad, ni China ni Rusia están al tanto del contenido del borrador presentado por Washington. Además, esos países tienen sus propios frentes de disputa abiertos con Trump, lo que podría dificultar las negociaciones.

“China sigue desde hace años su política de no injerencia en asuntos internos de otros países y además, tenemos en curso una guerra comercial con Estados Unidos. Con Rusia está el tema crucial de la guerra en Ucrania. Entonces, no necesariamente veremos vetos cruzados, pero sí negociaciones detrás de bambalinas. La aprobación de una resolución en el Consejo de Seguridad para autorizar esta fuerza de estabilización puede ser mucho más tortuosa y difícil de lo que se espera”, sostuvo el internacionalista.

¿Es una negociación que podría resolverse pronto? “Depende del tipo de negociación y, sobre todo, del contenido del texto. El problema es que aún desconocemos mucho del contenido del texto”, concluyó Tucci.