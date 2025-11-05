Escucha la noticia
¿Qué se sabe de la fuerza internacional que EE.UU. propone instaurar en la franja de Gaza por al menos dos años?
El cese el fuego que Donald Trump logró para la franja de Gaza se ha mantenido vigente desde el 10 de octubre pese a violaciones al acuerdo y crecientes tensiones entre Israel y el grupo terrorista Hamás. A poco de cumplirse un mes del inicio de la frágil tregua, Estados Unidos ya alista el terreno para la siguiente etapa de su plan, que incluye instaurar en el enclave palestino una fuerza internacional de seguridad. Un paso que se prevé complejo y requerirá un amplio debate para su aprobación.