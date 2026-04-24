Por Guillermo Vera Ayala

Un reciente estudio llevado a cabo por un equipo multinacional de profesionales ha diseñado una Escala de Personalidad Tóxica (TPS, por sus siglas en inglés) que, en términos simples, podrá dar sustento científico a lo que se denomina coloquialmente como “toxicidad”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.