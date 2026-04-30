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Anant Ambani y su esposa, Radhika Merchant. Ambos provienen de familias poderosas dentro del mundo corporativo de la India. (Foto: SUJIT JAISWAL / AFP)
Anant Ambani y su esposa, Radhika Merchant. Ambos provienen de familias poderosas dentro del mundo corporativo de la India. (Foto: SUJIT JAISWAL / AFP)
/ SUJIT JAISWAL
Por Guillermo Vera Ayala

El millonario indio Anant Ambani propuso esta semana al gobierno de Colombia acoger a los 80 hipopótamos que van a ser supuestamente sometidos a eutanasia, en medio de un airado debate alrededor del destino de los animales.

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