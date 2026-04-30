El millonario indio Anant Ambani propuso esta semana al gobierno de Colombia acoger a los 80 hipopótamos que van a ser supuestamente sometidos a eutanasia, en medio de un airado debate alrededor del destino de los animales.

Los animales, descendientes de los cuatro hipopótamos que el narcotraficante Pablo Escobar llevó al país sudamericano en los años 80, suponen una amenaza creciente para el ecosistema local al ser una especie invasora, incluso con reportes de ataques a ciudadanos. Las autoridades colombianas han resuelto sacrificar a 80 de los casi 200 ejemplares por recomendación de los especialistas, ante la imposibilidad de su reinserción en la naturaleza y el enorme costo que supondrían otras soluciones.

Fotografía de archivo cedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia de un hipopótamo en una zona rural de Colombia. Foto: EFE/ Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia

Pese al sustento técnico brindado por el Instituto Humboldt y el Ministerio de Ambiente colombiano, a mediados de abril, la decisión ha sido cuestionada por defensores de los animales que presentaron una acción de tutela hace unos días. Con la medida, el plan de eutanasia que el gobierno esperaba implementar a mitad de este 2026 ha quedado en pausa preventiva.

Fue en ese escenario que apareció Ambani, quien presentó una solicitud formal al gobierno colombiano para suspender la eutanasia de los hipopótamos y se ofreció a realizar una “reubicación segura y dirigida científicamente” en su reserva de Vantara, ubicada en el estado indio de Gujarat.

Anant Ambani y Radhika Merchant. (Foto: Olympia DE MAISMONT / AFP) / OLYMPIA DE MAISMONT

Este último es un gran zoológico en el que son cuidados 200 leones, 250 leopardos, 160 tigres, 50 osos, 200 elefantes y varias especies más.

“Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo, en los términos que Colombia exija”, señaló Ambani.

“Son seres vivos y sensibles y, si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, así que tenemos la responsabilidad de intentarlo”, añade el comunicado.

Nacido en una familia poderosa

Anant Ambani nació en abril de 1995 y es el hijo menor del multimillonario Mukesh Ambani. Según Forbes, el padre de Anant es el hombre más rico de Asia y el vigésimo del mundo con un patrimonio estimado en 97.700 millones de dólares.

Esa fortuna se debe a que Mukesh Ambani es el fundador y presidente de Reliance Industries, un gigante corporativo dedicado a la energía, la petroquímica y las telecomunicaciones, siendo la mayor empresa de India por capitalización bursátil e ingresos. La empresa es la mayor exportadora del país asiático y en el 2017 se calculaba que representaba el 8% de las exportaciones de mercancías del estado indostánico.

Un joven Anant Ambani (derecha) y su hermano Akash en 2011. (Foto: INDRANIL MUKHERJEE / AFP) / INDRANIL MUKHERJEE

El menor de los hermanos Ambani cursó sus primeros estudios en la exclusiva Escuela Internacional Dhirubhai Ambani de Bombay, dirigida por su madre y orientada a la élite económica del país. Tras esto se marchó a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Brown (Rhode Island), licenciándose en estudios de gestión en el 2017.

Actualmente, Anant Ambani es parte del consejo de administración de Jio Platforms, subsidiaria fundada en el 2019 que se encarga de los negocios digitales de Reliance y es la mayor operadora de redes móviles de India. Otras funciones que ocupa el empresario son la gestión de recursos humanos y el desarrollo de proyectos de energías renovables. La web de Reliance señala que bajo el liderazgo de Ambani la compañía “aspira a convertirse en una empresa con cero emisiones netas de carbono para el 2035”.

Anant Ambani junto a sus padres, Mukesh y Nita Ambani en julio de 2018. (Foto: Indranil MUKHERJEE / AFP) / INDRANIL MUKHERJEE

Las apariciones públicas del hijo de Mukesh Ambani han sido tema de conversación habitual en su país natal no solo por su condición de heredero de una de las grandes fortunas del mundo, sino también por los pronunciados cambios físicos que ha atravesado el joven hombre de negocios.

Anant Ambani ha sufrido de sobrepeso durante buena parte de su vida y él ha señalado que esto se debe a que ha padecido de asma severa desde la niñez, requiriendo por ello medicación constante con corticoides. El hombre de negocios ha admitido que esta ha sido una lucha constante y en medio de ese proceso en algún punto llegó a perder más de 100 kg, pero ha seguido batallando con esta condición.

La boda más lujosa del mundo

El empresario contrajo matrimonio en el 2024 con Radhika Merchant. Esta última es hija de Viren y Shaila Merchant, fundadores de la farmacéutica Encore Healthcare, que tiene la fama de mayor fabricante de tabletas de India.

Anant Ambani, hijo del magnate multimillonario y presidente de Reliance Industries, Mukesh Ambani, posando con su por entonces prometida Radhika Merchant el 5 de julio de 2024. (Foto de SUJIT JAISWAL / AFP). / SUJIT JAISWAL

La boda fue uno de los eventos más comentados del país más poblado del planeta y también llegó a las planas internacionales debido a que no solo suponía la unión de dos de los clanes empresariales más poderosos de la India, sino también por el millonario gasto y el alto nivel de ostentación de la celebración.

Medios como Bloomberg y Forbes reportaron que la boda supuso un desembolso de entre 300 millones y 600 millones de dólares, aunque algunos reportes hablaron de un presupuesto que ascendería a los US$1.000 millones.

Estos números enormes convirtieron el evento en el matrimonio más caro de los tiempos recientes.

La residencia Ambani de Bombay se iluminó y decoró para la boda.

Comparaciones Otras bodas ostentosas Para tener una referencia, la boda de Jeff Bezos, el tercer hombre más rico del mundo, tuvo un costo aproximado de 56 millones de dólares en 2025. El matrimonio incluyó tres días de eventos en Venecia y la reserva de los hoteles más lujosos de la ciudad italiana e incluso locaciones históricas.

La unión entre Diana de Gales y el príncipe Carlos —hoy monarca del Reino Unido— era considerada hasta hace poco la boda más cara de las últimas décadas. Estas festividades tuvieron un costo de 48 millones de dólares en 1981, pero con el ajuste por inflación al 2026 ese monto sería equivalente a unos 170 millones de dólares en la actualidad. La gran diferencia con el matrimonio de los millonarios indios fue que la boda real británica tuvo la mayor parte de su presupuesto destinado a seguridad estatal.

Dentro de la propia familia Ambani ya se han hecho gastos de este tipo, pues el matrimonio de Isha Ambani, hermana de Anant, costó más de 100 millones de dólares.

El ostentoso evento principal de la boda de Anant y Radhika Merchant tuvo lugar entre los días 12 y el 14 de julio del 2024, realizándose entre la residencia de 27 pisos del novio y un enorme centro de convenciones propiedad de su familia.

No obstante, el costo desorbitado de la celebración se debió a que también involucró casi medio año de eventos en varios países. Esto incluyó fiestas de varios días, conciertos, cruceros por el mar Mediterráneo y presentaciones en India.

La familia Ambani. (Sujit Jaiswal / AFP)

A esto se sumó el alquiler de decenas de aviones privados para trasladar a invitados y regalos como relojes Audemars Piguet valorizados en 200.000 dólares, que tuvieron como destinatarios a los mejores amigos de Anant Ambani.

El crucero que pasó por ciudades de Francia e Italia, tuvo presentaciones de artistas como Pitbull, Katy Perry y David Guetta. Bloomberg reportó también la presencia de cantantes como Rihanna y Justin Bieber, que cobraron 5 millones y 10 millones de dólares, respectivamente, en las festividades previas al evento nupcial principal.

Críticas y cuestionamientos

La imagen de Anant Ambani no solo ha estado ligada al mundo corporativo. Su nombre también está asociado a iniciativas filantrópicas a través de la fundación de su familia, en la que es integrante del directorio.

Su interés por el bienestar animal se tradujo en su implicación en el centro de rescate y rehabilitación Vantara, adonde quiere llevar a los hipopótamos procedentes de Colombia. Por esta iniciativa el santuario y la Fundación Reliance han recibido condecoraciones, pero también cuestionamientos.

Las modificaciones de las normativas indias de protección de la vida silvestre han generado un halo de sospecha sobre Ambani y su proyecto, pues estos cambios habrían favorecido directamente la llegada de varios ejemplares a Vantara.

Un reportaje del medio Himal Southasian con apoyo del Centro Pulitzer que se publicó en el 2024 daba cuenta de esta situación y sugería que lo que empezó como un centro de rescate para elefantes maltratados parecía convertirse cada vez más en una “gigantesca colección privada” de animales, que contaba con un apoyo indebido del gobierno indio. De hecho, el primer ministro del país, Narendra Modi, estuvo a cargo de la inauguración de la reserva.

El mismo informe cuestionó que muchos traslados de animales habrían tenido orígenes dudosos y que varias especies exóticas fueron llevadas al santuario aparentemente sin cumplir con los estándares internacionales requeridos. Otros problemas atribuidos a Vantara fueron su condición de oasis artificial en medio de una zona desértica que requiere ingentes recursos para su manutención y que podría tener un impacto en el ecosistema local.

Con respecto al caso de los hipopótamos colombianos, hay voces que se preguntan si Vantara tiene realmente la capacidad de trasladar a los pesados animales y salvaguardarlos apropiadamente en un viaje tan largo hacia la India.

En otros apartados, Anant Ambani también ha sido objeto de críticas porque su boda opulenta contrasta con la realidad económica de buena parte de sus compatriotas. La propiedad de 27 pisos en la que vive el empresario es considerada la residencia privada más cara del mundo.

Su costosísimo enlace fue visto como una exhibición de lujo y despilfarro en un país en el que 200 millones de personas viven en la pobreza. El evento principal se realizó en Bombay, una ciudad de 20 millones de habitantes donde se calcula que la mitad de la población vive en barrios marginales.

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