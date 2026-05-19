Por Guillermo Vera Ayala

El Vaticano presentará este lunes 25 la primera encíclica del papa León XIV dedicada a la inteligencia artificial con la participación de Christopher Olah, cofundador de Anthropic y defensor del uso responsable de esta tecnología.

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