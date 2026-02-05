¿Quién es el chavista que tiene el duro reto de recomponer la presencia de Venezuela en EE.UU.?

Escuchar
El excanciller Félix Plasencia será representante de Venezuela en Estados Unidos. (Foto: EFE/EPA/YURI KOCHETKOV)

Por Milagros Asto Sánchez

El rumbo del chavismo y de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro está inevitablemente ligado a la relación que tenga el gobierno interino de Delcy Rodríguez con Donald Trump. Uno de los funcionarios que tendrá un trabajo crucial y altamente complicado es Félix Plasencia, quien se convirtió esta semana en el primer representante diplomático venezolano en Estados Unidos en seis años.

