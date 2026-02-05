¿Quién es el chavista que tiene el duro reto de recomponer la presencia de Venezuela en EE.UU.?

El rumbo del chavismo y de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro está inevitablemente ligado a la relación que tenga el gobierno interino de Delcy Rodríguez con Donald Trump. Uno de los funcionarios que tendrá un trabajo crucial y altamente complicado es Félix Plasencia, quien se convirtió esta semana en el primer representante diplomático venezolano en Estados Unidos en seis años.

Desde que Washington lanzó una operación militar y capturó a Maduro y su esposa a inicios de año, Delcy Rodríguez, quien hasta entonces era vicepresidenta del régimen, ha estado a la cabeza de una transición que se ha caracterizado, sobre todo, por un acercamiento con Estados Unidos.

La exvicepresidenta cedió al país norteamericano control del petróleo y ha promovido la idea de abrir la puerta a la inversión privada. Todo mientras habla continuamente con representantes del país del norte, que mantiene la presión sobre el régimen en Venezuela.

En esta nueva era, Trump envió a la embajadora Laura Dogu a Caracas para reabrir la misión diplomática de EE.UU., cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones entre ambos países.

Dogu se reunió el lunes con Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional y tras la cita reiteró “las tres fases que el secretario de Estado Marco Rubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición”.

El tablero diplomático para este proceso de reanudación de relaciones se completó con el excanciller venezolano Félix Plasencia, a quien Caracas designó como su representante en Washington.

Educado en Europa, Plasencia, de 53 años, es un diplomático de carrera que comenzó a trabajar en el servicio exterior antes de que el chavismo tomara el poder. Hasta hace unas semanas se desempañaba como jefe de la misión diplomática de Venezuela en el Reino Unido y era el representante permanente ante la Organización Marítima Internacional (OMI).

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez (derecha) y el ministro de Relaciones Exteriores Félix Plasencia abandonan el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas tras una rueda de prensa, el 24 de agosto de 2021. (Foto: AFP) / FEDERICO PARRA

Su perfil técnico le permitió alcanzar altos cargos en el régimen. Fue canciller entre el 2021 y el 2022, así como embajador en China (2020-2021), siendo el puesto en el gigante asiático uno sumamente estratégico; y embajador en Colombia, donde trabajó en el restablecimiento de relaciones tras años de ruptura. También tuvo el cargo de secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) (2022-2024).

Otra característica de de Plasencia que ha sido destacada por la prensa es su cercanía con los hermanos Rodríguez, que han recibido la venia de Washington para estar al frente de Venezuela.

Una misión compleja

La tarea inmediata de Plasencia es clara: ser uno de los puentes para reestablecer la relación entre Washington y Caracas.

Ambos países rompieron relaciones diplomáticas en febrero del 2019 por decisión de Maduro y cerraron sus embajadas luego que Trump durante su primer mandato apoyó al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Educación Plasencia es graduado como licenciado en Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela.

Tiene una maestría en Estudios Europeos por la Universidad de Lovaina (Bélgica), y un posgrado en Estudios Diplomáticos por el New College de la Universidad de Oxford (Reino Unido).

El diario venezolano “El Nacional” destaca que Plasencia fue cuidadosamente escogido para representar a Venezuela en Estados Unidos.

“La decisión del gobierno encargado de enviar a Félix Plasencia a Washington no responde a la improvisación. En un contexto marcado por la ruptura formal de relaciones desde el 2019 y por la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, el chavismo optó por un emisario con perfil técnico y experiencia negociadora”, señala.

El medio destaca que el diplomático venezolano tiene la confianza de los hermanos Rodríguez, con quienes tiene un vínculo que data de la década de los 90.

“Durante la gestión de Delcy Rodríguez como canciller (2014-2017), Plasencia ocupó puestos estratégicos dentro de la Cancillería, desde la Dirección de Protocolo hasta varios viceministerios clave. Esa cercanía lo convirtió en un operador político-diplomático confiable, con conocimiento profundo de las dinámicas internas del poder”, apunta.

Dentro de Venezuela, Plasencia es considerado un diplomático moderado, pero no por eso incómodo al régimen. El diario español “El País” señala que el diplomático acompañó todas las decisiones de Maduro mientras estuvo en el poder y defendió al régimen frente a las acusaciones internacionales.

“Su moderación tiene más que ver con las formas que con el fondo. Posee la técnica diplomática y las suficientes horas internacionales de vuelo para encarar con modales aquello que otros funcionarios del régimen venezolano ejecutarían sin florituras y con golpes sobre la mesa”, dice el medio.

El canciller venezolano Yván Gil afirmó esta semana que muy pronto Plasencia estará en Washington para “acelerar el trabajo diplomático, el trabajo político y el trabajo de desarrollar esta agenda común”.

La presidenta (E) de la República Bolivariana de #Venezuela, Delcy Rodríguez, comprometida con la paz del pueblo venezolano, el diálogo y el respeto al derecho internacional, ha mantenido una reunión con Laura Dogu, la representante diplomática designada por el Gobierno de… pic.twitter.com/cpdraV2Naq — Yvan Gil (@yvangil) February 3, 2026

Detalló, además, que con el nombramiento de Plasencia se entra en una etapa de “revisión exhaustiva” de todas las “vías de cooperación” que ambas naciones estarán desarrollando “en los próximos meses”.