Resumen

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El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf (derecha), saluda a los diputados durante la sesión inaugural del nuevo Parlamento en Teherán el 27 de mayo del 2024. (Foto: AFP)
El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf (derecha), saluda a los diputados durante la sesión inaugural del nuevo Parlamento en Teherán el 27 de mayo del 2024. (Foto: AFP)
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Por Milagros Asto Sánchez

El asesinato del líder supremo Alí Jamenei y de decenas de mandos políticos y militares en Irán ha sido un golpe duro para la república islámica, que ha tenido que reemplazar a varios altos cargos mientras la guerra con Estados Unidos e Israel continúa. Al mismo tiempo, Washington se muestra cada vez más abierto a entablar una negociación, lo que abre no pocas interrogantes sobre qué funcionarios iraníes estarían dispuestos a dialogar con Donald Trump.

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