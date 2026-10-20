La diputada australiana Helen Haines fue atropellada el lunes y se encuentra en estado es grave. El primer ministro del país oceánico, Anthony Albanese, ha señalado que se trataría de un incidente provocado, aunque aclara que los detalles detrás de este todavía deben investigarse.

“Esto no fue un accidente, fue un acto aparentemente deliberado”, declaró el jefe de gobierno de Australia a la radiodifusora pública ABC.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 3:30 p. m. (hora local) mientras la parlamentaria de 65 años salía de su oficina electoral en Wangaratta (Victoria).

La diputada independiente por Indi, Helen Haines, en una conferencia de prensa en el Parlamento de Canberra, Australia, el miércoles 14 de octubre de 2026. (EFE/EPA/MICK TSikaS). / MICK TSIKAS

El sospechoso es un hombre de 43 años procedente de Tarrawingee, una localidad rural cercana a Wangaratta. Albanese ha señalado que el individuo había pasado previamente junto a Haines a bordo de su automóvil y tras verla dio vuelta en u para arrollarla.

La prensa local refiere que el sujeto fue retenido por transeúntes y arrestado por la policía poco después en el lugar de los hechos. Las autoridades del país oceánico indicaron que en el procedimiento se confiscó un cuchillo.

Ricky Jefferies, uno de los ciudadanos involucrados en la retención del sospechoso, contó a ABC que logró sacar al presunto agresor de su auto y someterlo antes de que llegaran los agentes policiales.

Un cordón policial en el lugar del atropello de la diputada independiente australiana Helen Haines. (Foto de AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION (ABC) / AFP). / -

“Lo hice sentarse en el suelo y la policía llegó en cuestión de minutos. Varios vecinos desinteresados intervinieron, todos fueron unos héroes”, contó Jefferies

La gravedad de las lesiones de Helen Haines hizo que fuera trasladada por helicóptero de emergencia a Melbourne, a unos 236 kilómetros de distancia.

La familia de la víctima agradeció “la rápida ayuda de los transeúntes y de los dedicados profesionales de salud”, así como la “respuesta de la Policía” en un comunicado. En el mismo texto, el entorno de Haines afirmó que no brindará más declaraciones y pidió “respeto por su privacidad”.

Varias personas depositan flores frente a la oficina de la política australiana Helen Haines en la ciudad regional de Wangaratta, a unos 250 kilómetros al noreste de Melbourne, el 20 de octubre de 2026. (Foto de William WEST / AFP). / WILLIAM WEST

Albanese señaló en una conferencia de prensa que Haines fue sometida a una intervención quirúrgica en cuanto llegó a Melbourne y que “su condición sigue siendo crítica”, afirmando que el presunto perpetrador permanece “bajo custodia”.

Posteriormente, ABC informó que la severidad de las heridas de la Haines hizo que se le tuviera que amputar una pierna durante la cirugía.

“La investigación continúa y es dirigida por la Policía de Victoria. Hemos establecido una Fuerza Conjunta Antiterrorista que involucra a la Policía de Victoria, la Policía Federal Australiana y la Organización Australiana de Inteligencia y Seguridad”, mencionó el primer ministro de Australia.

“Alguien está en custodia. A estas alturas la motivación detrás de este incidente no está clara y es realmente chocante que esto haya sucedido”, agregó Albanese.

Update on Dr Helen Haines MP. https://t.co/XZXNKKc6JU — Anthony Albanese (@AlboMP) October 19, 2026

Ashley Mason, superintendente de interina de la Policía de Victoria, mencionó que el caso se está tratando como un “incidente aislado” y que “no había información reciente” sobre el supuesto atacante “que lo pusiera en el radar” de las fuerzas del orden.

“No tenemos conocimiento de ninguna información que indique que exista alguna amenaza adicional o continua para ningún individuo o para la comunidad en general”, indicó Mason.

De momento la información sobre el detenido sigue siendo limitada, pues únicamente se ha mencionado que formó parte de un grupo ecologista denominado Save Our Strathbogie Forest, por lo menos hasta la época de la pandemia de COVID-19.

Tanto la Policía Federal Australiana como el mismo Anthony Albanese han reconocido que en los últimos años se han producido un creciente clima de violencia contra las figuras políticas, con el mandatario del país oceánico comentando que “la temperatura ha aumentado” en el periodo reciente.

Un reciente informe de BBC dio cuenta de esta problemática, señalaba que se registraron 1.067 denuncias por “acoso y comportamiento amenazante” contra “altos cargos entre junio del 2025 y junio del presente año, confirmando una tendencia que se ha incrementado a lo largo de la última década.

¿Quién es Helen Haines?

Helen Haines nació en la pequeña ciudad de Colac en Victoria y pasó sus primeros años en la granja lechera de su familia.

La parlamentaria se formó como enfermera en la Universidad Deakin y posteriormente trabajó en hospitales de su estado natal, llegando a ser directora en la Escuela de Enfermería Rural de Chiltern.

Tras completar una maestría en Salud Pública por la Universidad de Nueva Gales del Sur y un doctorado por la Universidad de Upsala (Suecia) en ciencias médicas, Haines pasó el periodo comprendido entre 2007 y 2019 dedicándose a la investigación en materia sanitaria, siendo autora de varios artículos académicos.

Fue durante ese último año que se produjo el salto a la política de la investigadora, quien terminó siendo elegida diputada federal independiente por la circunscripción de Indi, sucediendo a Cathy McGowan.

Helen Haines, diputada independiente por la circunscripción vecina de Indi, posa durante las elecciones parciales de Farrer en Albury, Nueva Gales del Sur, el 9 de mayo de 2026. (Foto de HILARY WARDHAUGH / AFP). / HILARY WARDHAUGH

La llegada a la de Haines a la Cámara de Representantes de Australia supuso un hito, pues fue la primera vez en la historia del país que un diputado independiente sucedía a otro de la misma condición.

El foco principal de la agenda política de la parlamentaria se ha situado en la lucha contra la corrupción, la promoción de energías renovables y la lucha contra el cambio climático, además de problemáticas sociales como la salud, vivienda y el desarrollo de las comunidades de su región.

Desde su tribuna, Haines insistió en la necesidad de crear un organismo de lucha contra la corrupción en su país, iniciativa que quiso plasmar con un proyecto de ley que presentó hace cinco años.

Si bien la propuesta no prosperó en el Poder Legislativo al ser bloqueada por la coalición liderada por los conservadores en esa época, sirvió como un precedente clave para la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción en el 2023, ya en el periodo de Anthony Albanese.

Asimismo, Helen Haines ha criticado el exceso burocrático para atajar problemáticas como los incendios forestales y la reconstrucción de las comunidades afectadas por estos, además de abogar por la atención de la población rural y la mejora de los servicios que esta recibe.

Ella misma afirma ser parte de este colectivo, por lo que señala que es una voz independiente que trabaja en beneficio de las comunidades agropecuarios del noreste australiano.

“Mi esposo y yo tenemos una pequeña granja, nuestros hijos fueron a la escuela aquí y planeo envejecer aquí”, menciona Haines en su página web.

Parte de la valoración positiva de Haines se centra en su perfil técnico y su condición de independiente, señalando que no busca posicionarse junto a las principales agrupaciones políticas, sino que prioriza a su comunidad local. “Siempre pongo a Indi primero”, señala en su portal la diputada.

No obstante, la congresista independiente no ha estado libre de críticas, debido a que los sectores industriales y agrícolas consideran que las metas ambientales y de transición energética que promueve pueden derivar en un impacto económico muy grande por el costo de la energía.

Dentro de ese marco, se cuestiona que esta agenda desatiende las necesidades de sectores de la ciudadanía que dependen de las actividades extractivas tradicionales.

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