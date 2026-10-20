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Resumen

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La diputada independiente Helen Haines habla con periodistas en la tribuna de prensa del Parlamento en Canberra, Australiana, el 8 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/MICK TSIKAS).
La diputada independiente Helen Haines habla con periodistas en la tribuna de prensa del Parlamento en Canberra, Australiana, el 8 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/MICK TSIKAS).
Por Guillermo Vera Ayala

La diputada australiana Helen Haines fue atropellada el lunes y se encuentra en estado es grave. El primer ministro del país oceánico, Anthony Albanese, ha señalado que se trataría de un incidente provocado, aunque aclara que los detalles detrás de este todavía deben investigarse.

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