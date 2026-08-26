Por Guillermo Vera Ayala

El secretario para las Relaciones de la Santa Sede con los Estados, el arzobispo británico Paul Richard Gallagher, se encuentra de visita esta semana en Rusia para iniciar un diálogo de cara al fin de la guerra de Ucrania.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.