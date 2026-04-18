Por Guillermo Vera Ayala

La arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, salió en defensa del papa León XIV tras las críticas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara contra el líder de la Iglesia Católica luego de que este mostrara sus reparos ante el conflicto bélico que Washington mantiene con Irán.

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