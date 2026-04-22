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La economista costarricense y ex vicepresidenta segunda, Rebeca Grynspan, en la sede de la ONU en Nueva York, el 22 de abril de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
La economista costarricense y ex vicepresidenta segunda, Rebeca Grynspan, en la sede de la ONU en Nueva York, el 22 de abril de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia AFP

La costarricense Rebeca Grynspan, candidata a secretaria general de la ONU, lamentó el miércoles que la organización se haya vuelto “conservadora en materia de riesgos”, con dificultades para influir en los conflictos actuales.

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