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Resumen

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Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y candidata la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Foto: EFE)
Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y candidata la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Foto: EFE)
Por El Tiempo (Colombia) / GDA

Rebeca Grynspan sabe lo que la guerra quita porque sus abuelos maternos murieron en el Holocausto. Sabe lo que significa migrar, pues sus padres, judíos polacos, tuvieron que dejarlo todo para empezar de nuevo en Costa Rica, y sabe lo que la paz hace posible porque proviene de una familia que logró reconstruirse en un país que les dio la oportunidad de trabajar, de ser respetados y de vivir.

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