Rebeca Grynspan sabe lo que la guerra quita porque sus abuelos maternos murieron en el Holocausto. Sabe lo que significa migrar, pues sus padres, judíos polacos, tuvieron que dejarlo todo para empezar de nuevo en Costa Rica, y sabe lo que la paz hace posible porque proviene de una familia que logró reconstruirse en un país que les dio la oportunidad de trabajar, de ser respetados y de vivir.

“Yo soy hija de la paz. De la paz que fue posible con Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial”, afirma en entrevista con “El Tiempo” de Colombia y el Grupo de Diarios de América (GDA) la economista y exvicepresidenta costarricense que ha encabezado siete de los ocho sondeos informales del Consejo de Seguridad de la ONU para definir quién sustituirá a António Guterres a partir del 1.° de enero de 2027.

En el más reciente, el jueves pasado, sumó 12 votos de apoyo, tres en contra y ninguno sin opinión, su mejor marca, frente a los nueve apoyos del argentino Rafael Grossi, segundo en la carrera. Para llegar, necesita al menos nueve de los 15 votos del Consejo de Seguridad y ningún veto de los miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Ella evita las cuentas: “Nadie sabe cómo votan los países porque el voto es secreto”. Sí destaca que Colombia y Panamá, los dos latinoamericanos que hoy tienen silla temporal en el Consejo, han defendido que esta vez le corresponde a la región, que solo ha tenido un secretario general, el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991). Si gana, también será la primera mujer en llegar al cargo en los 81 años de historia de la institución. “Nosotras no necesitamos ningún favor. Lo que necesitamos es que se nos trate igual que a todos los demás”, advierte.

Grynspan llega a la carrera por el cargo tras cuatro décadas entre la política nacional y el multilateralismo. Fue viceministra de Hacienda y vicepresidenta de Costa Rica (1994-1998), dirigió el PNUD para América Latina y el Caribe, fue secretaria general adjunta de la ONU desde la dirección del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y fue secretaria general iberoamericana. Y, desde 2021, fue la primera mujer al frente de la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, cargo al que renunció para aspirar a la Secretaría General.

En 2022, en plena invasión rusa de Ucrania, se sentó a negociar con Moscú para facilitar las exportaciones de alimentos y fertilizantes rusos, como parte de los acuerdos que también permitieron reabrir las exportaciones de cereales ucranianos por el mar Negro. Y, ahora, cuando tanto gobiernos como empresarios y hasta activistas le repiten: “¿Dónde está Naciones Unidas ante las guerras que acechan al mundo?”, la doctora Grynspan reconoce que, de llegar al cargo, su meta será “que no tengan por qué volver a hacerme esa pregunta”.

Admite que la organización “se ha convertido en una institución con mucho rechazo al riesgo” y que si bien “no tiene el monopolio de la paz”, insiste en que no puede estar ausente.

Sobre América Latina, enfatiza que “nuestros muertos provienen de la violencia del crimen transnacional y no de la violencia que proviene de los conflictos entre Estados”, y considera que en la región puede haber seguridad y crecimiento económico sin que eso signifique sacrificar la equidad social.

Su lectura del mundo es la de uno más violento y polarizado, “donde son más difíciles los consensos”. Pero ella, que no sabe de imposibles, promete buscar desde la dirección de la ONU los caminos para que la paz no luca como un sueño inalcanzable para la mayoría de la humanidad. Por eso habla de encrucijada y no de destino, y de atreverse a tomar riesgos calculados: “El que no arriesga no gana”, dice.

Descrita como genuina, equilibrada, encantadora e implacable por quienes la rodean, Rebeca Grynspan habla en esta entrevista sobre los retos globales, sobre su carrera hacia la Secretaría General y sobre lo que se juegan Colombia y la región.

—Usted ha insistido en que el compromiso con Naciones Unidas es algo que considera sumamente personal. ¿Qué le contaron en casa sobre lo que fue la pérdida de parte de su familia en la Segunda Guerra Mundial y lo que luego les pudo devolver Costa Rica?

Yo perdí a mis abuelos en el Holocausto y nunca los conocí. Conocí a los del lado paterno, pero no a los del lado materno. Yo sé muy bien lo que la guerra te quita y lo que la paz te da. Mis padres, al venir a Costa Rica, lograron llegar a un país donde pudieron tener una vida digna, criar a su familia y darles educación a sus hijas. Nuestra vida, la vida de mis hermanas y la mía, estuvo llena de oportunidades. Y por eso digo que soy hija de la paz. De la paz que fue posible con Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial y de la paz que fue posible en Costa Rica, un país que nos permitió una vida con estabilidad y con paz, que es un tesoro tan preciado.

—Usted ha liderado la mayoría de las votaciones informales que se han sostenido en la ONU y ya entramos en lo que parece el segundo tiempo de este partido, cuando pesan mucho la diplomacia y la política. ¿Por qué cree que podría ser usted una candidata que no vete ni los Estados Unidos de Donald Trump ni la China de Xi Jinping?

El juego geopolítico y la polarización en el mundo hoy en día son muy profundos y no es nada fácil lo que se requiere para poder ser secretario general. Pero mi trayectoria, tanto en la política como en órganos internacionales, dentro y fuera de Naciones Unidas, ha sido una en la cual yo he podido ser una persona imparcial y he logrado unir voluntades para llegar a acuerdos que nos permitan dar un paso adelante. Mi historia personal, mi historia profesional y mi historia política muestran las características que debe tener un secretario general. Así que yo tengo confianza en que podamos tener el apoyo, o por lo menos el no veto, de todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y, además, por lo menos, nueve votos positivos del resto de los miembros.

—Le quiero transmitir una pregunta que viene desde el diario La Nación de Costa Rica, miembro del Grupo de Diarios de América (GDA), en donde se ha mencionado que, en círculos cercanos, Panamá no estaría respaldando su candidatura propiamente, en particular por las tensiones comerciales entre Costa Rica y ese país, que derivaron finalmente en un enfrentamiento público entre los presidentes de ambos países. ¿Cómo ve usted esto?

Hay tantas especulaciones sobre cómo votan los países en el Consejo de Seguridad y yo le puedo asegurar que nadie sabe cómo votan, porque el voto es secreto y no lo ve nadie. Entonces, yo considero que lo que ha salido en la prensa de mi país como en muchos otros medios de comunicación es una especulación sobre cuál es el voto de los países. Lo cierto es que tanto Panamá como Colombia han tenido una posición muy firme diciendo que le corresponde a América Latina y el Caribe ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas en esta ocasión, respetando el principio, no formal, pero sí importante, de la rotación regional. Como usted bien decía al inicio de la entrevista, Latinoamérica solo ha estado una vez a la cabeza de Naciones Unidas, con Pérez de Cuéllar, que fue secretario general hace más de 30 años, y por lo tanto Latinoamérica y el Caribe sienten muy fuertemente que este es su momento. Y Colombia y Panamá han sido voces muy importantes que han tratado de proteger y defender este principio para la región.

—¿Qué opina sobre las voces críticas que insisten en que Naciones Unidas no tiene el impacto que se requiere, cuando usted también ha insistido en que definitivamente urge reformar el organismo? Y en el caso particular de la región, ¿cómo le habla usted a un país justamente como Colombia, no solo de la necesidad de mantener la misión de observación, sino también de los proyectos de Naciones Unidas?

Yo conozco muy bien América Latina. Trabajé allí una gran parte de mi vida profesional y además tengo un gran cariño para la región. A pesar de que en los últimos años me he dedicado más a los temas más globales, yo soy y me siento muy latinoamericana, muy centroamericana, y me siento muy orgullosa de eso. Conozco la región realmente muy bien. Me parece que el papel de Naciones Unidas en cada país depende también de la voluntad del país, porque la misión de Naciones Unidas es fortalecer al país en su propia soberanía, en sus propias prioridades. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer cuando yo he estado ahí.

Déjeme contarle una anécdota de cuando estaba de vicepresidenta de Costa Rica y me tocó organizar y ser la contraparte de la cooperación internacional. A mí me pasaba que, cuando venían los distintos directores o jefes de las agencias de Naciones Unidas o de otras organizaciones internacionales, lo que ellos me ofrecían no era lo que yo quería ni lo que yo pensaba que eran prioridades. Esa es la primera conversación que hay que tener entre un país y los organismos internacionales.

Nosotros, le confieso, tenemos que cambiar nuestra cultura de creer que sabemos más que el país qué es lo que se necesita. Naciones Unidas tiene que aprender a ser menos dirigida por nuestra propia oferta y más dirigida por la demanda y las prioridades que tienen los países, y en los cuales puede ser un apoyo y una fuerza para lograr las sinergias que el país requiere. La función de Naciones Unidas puede ser muy importante, pero tiene que corresponder a las prioridades que tienen los países.

"En Naciones Unidas hay mucha competencia insana"

—En esa sinergia, también usted ha señalado cómo no solo pretende que Naciones Unidas abarque y acapare todas esas respuestas, sino que también se integre junto con distintas organizaciones, sean gubernamentales o no gubernamentales, para sentar esa base de la cooperación como una estrategia fundamental para el desarrollo de los distintos proyectos. Hay una pregunta del diario O Globo de Brasil, también del GDA: ¿Cómo atender a esa crisis de credibilidad que enfrenta Naciones Unidas, además de la crisis de financiación y de capacidad de intervención, y cuál sería esa primera medida que usted considera urgente para atender en caso de que llegue a la Secretaría General?

Lo primero es no ser defensivos con respecto a la crítica. Yo también soy crítica con respecto a Naciones Unidas. Yo creo que Naciones Unidas requiere una reforma profunda. Allí hay mucha duplicación, hay mucha competencia insana entre los mismos organismos. Yo no le puedo decir cuántas veces yo, como secretaria general de la Conferencia de Comercio y Desarrollo, tenía que dedicarme a los problemas internos con otros organismos, a la competencia, a temas de coordinación y duplicación. Naciones Unidas no tiene que ser defensiva con respecto a eso.

Tenemos que aprender a oír, entender cuáles son las críticas que estamos recibiendo y reformar la institución de manera que podamos cumplir con nuestra misión esencial, que es lograr mejorar la vida de la gente y poner en el centro de nuestra tarea los temas de paz y seguridad. Y ahí déjeme decirle que Latinoamérica, y el hecho de que yo sea latinoamericana, tiene un papel que cumplir, porque yo he dicho también muy firmemente que los temas de paz y seguridad no son solo los temas de los conflictos armados entre países, son también los temas del crimen transnacional, que son los que afectan a la región latinoamericana. Y ahí nuestros muertos provienen de la violencia del crimen transnacional y no de la violencia que proviene de los conflictos entre Estados. Naciones Unidas tiene que tomar este tema como un tema prioritario para poder atender también los temas de una región tan importante como es la región latinoamericana.

—El crimen transnacional es algo que aqueja a la región, en la que, como usted ha señalado, también ha trabajado profundamente, en particular con la Comisión para la Reconstrucción de Haití. ¿Qué aprendió sobre los límites y retos que implica, no solo para ese país, sino para la región, atender este tipo de dinámicas que ya no apuntan a un capo, ni a la personalización del crimen, sino a la forma corporativa en la que operan?

Yo aprendí mucho en Haití y seguimos aprendiendo, porque allí hay una misión híbrida entre Naciones Unidas y fuerzas que están tratando de ayudarle a esa nación a poder combatir las bandas criminales que tienen de rehenes a la población. Haití está siendo un ejemplo importante de esta nueva forma en la que Naciones Unidas puede tener alianzas con otros países sin necesidad de que la misión de paz sea de Naciones Unidas, como fue en el pasado.

Hay un gran esfuerzo, hay una resolución que pasó por el Consejo de Seguridad para la organización y estructuración de la nueva misión en Haití, donde Naciones Unidas tiene la misión política y el apoyo logístico de las fuerzas policiales que están mandando otros países para apoyar en la lucha contra las bandas criminales organizadas. Hay que darle seguimiento. Estamos tratando de innovar y de aprender cómo mejorar el impacto de Naciones Unidas en situaciones como la de Haití. Lo que hemos aprendido es que aquí no hay un tamaño que sea igual para todos; tenemos que adaptarnos a la situación de cada país. Este es un intento de adaptación y le estamos dando un seguimiento muy estricto.

—Y es que las alertas también vienen cuando se habla, por ejemplo, de que Ucrania se convierte hoy en ese laboratorio de las guerras del futuro, en donde vemos estas nuevas modalidades de uso de drones, con otro tipo de armamento no tripulado, que en el caso colombiano también enfrenta una dinámica bastante diferente del conflicto. Vemos también en el caso europeo cómo las alertas en aeropuertos y los ataques cibernéticos en supermercados empiezan a crear una realidad distinta de enfrentar. ¿Qué perspectiva tiene usted con relación al papel de Naciones Unidas sobre la nueva mirada que se le da a la seguridad a nivel global, que naturalmente va más allá de los ejércitos regulares y de un aumento considerable del porcentaje del PIB que los distintos países destinan a la defensa?

Precisamente estoy escribiendo un artículo que se llama La amenaza sin uniforme porque efectivamente estamos enfrentando un mundo nuevo. Y así como los drones se están usando en guerras que conocemos, también son usados por el crimen organizado. En estas guerras híbridas, muchas veces las víctimas no son soldados, sino ciudadanos. Y estamos entrando en una era totalmente nueva donde la defensa es mucho más cara que el ataque. Los drones son relativamente mucho más baratos, mientras que la defensa y la tecnología que hay que tener para defenderse son mucho más caras y, por lo tanto, mucho más difíciles de obtener.

Ahora no podemos pensar que esto se va a quedar solo en los escenarios de guerra, pues esto está pasando también a los escenarios del crimen organizado. Y ese es un gran reto que vamos a tener, porque se está usando la inteligencia artificial también en las guerras y también en los otros conflictos que son parte de la realidad de muchos de nuestros países.

Naciones Unidas ha estado atenta a esta evolución, se ha conformado una comisión de académicos, científicos y personas que son de la industria y del campo de la inteligencia artificial, precisamente porque no se puede regular algo que no se entiende o se desconoce. Entonces se ha hecho una comisión de la gente que más sabe sobre estos temas para tratar de guiar a Naciones Unidas, pero también a los países, sobre cuál es el mejor camino para seguir. Y el otro elemento de esta evolución es que se ha conformado, por acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas, un foro sobre la gobernanza de la inteligencia artificial. Por lo tanto, tenemos dos elementos que podemos usar para tratar de entender cómo responder a los nuevos riesgos y a las nuevas amenazas que estamos enfrentando.

—Otro tema que tiene como centro América Latina es ese desencanto de las personas con los sistemas democráticos, en particular por su calidad de vida y la dificultad para resolver esas brechas entre clases. Un dato de la Cepal señala que, si bien cayó la pobreza en 2024 a 25,5 por ciento, siendo el nivel más bajo desde que hay registros, se mantienen 162 millones de personas en esta situación, y el 10 por ciento más rico se estima que aún se queda con la mayor cantidad de ingresos. ¿Qué considera que le urge a la región también para atender esto? ¿Es posible que con este viraje de gobiernos a la derecha, que están más concentrados en los objetivos de la seguridad y la defensa, se corra el riesgo de que en cuanto a temas sociales se aumente la brecha?

Primero, hay que diferenciar entre el descontento en democracia y el descontento con la democracia. Yo creo que todavía estamos en un descontento en democracia y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es entender que es algo que hay que cuidar todos los días y evitar que ocurra lo que ha pasado en otros lados, donde ese descontento en democracia pasa a ser un descontento con la democracia. También es cierto que dos prioridades no necesariamente tienen que ir una contra la otra. La gente quiere vivir en paz, quiere poder vivir con seguridad, quiere salir de su casa y sentirse seguro. Y al mismo tiempo, la gente quiere vivir dignamente, quiere que su trabajo le alcance para poder tener su familia, para poder proveer.

Son dos prioridades que no tienen por qué estar en contradicción. Debemos ser capaces, en nuestros sistemas, de poder darle a la gente seguridad y al mismo tiempo la capacidad de poder vivir dignamente y de satisfacer las aspiraciones que tiene. Y todos queremos lo mismo. Todos queremos una familia segura, que pueda tener educación y salud, que no esté bajo la amenaza de la pobreza y la inseguridad. Nuestros sistemas democráticos tienen que poder responder a estas dos necesidades que tiene la ciudadanía.

"Naciones Unidas no tiene el monopolio de la paz"

—Doctora Grynspan, quiero transmitirle una pregunta que viene del diario El Universal de México, miembro del GDA. Como antesala de los recientes informes que denotan que el mundo vive hoy el mayor número de conflictos armados desde 1946, y teniendo en cuenta que miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con su poder de veto, han generado grandes bloqueos, ¿cree que este organismo debe reformarse? ¿Qué camino habría para que el Consejo avance de otra manera en distintas resoluciones?

Sí, el Consejo de Seguridad ganaría mucha legitimidad si representara al mundo de hoy y no al mundo de 1945. Para ese año, los que firmaron la Carta de Naciones Unidas fueron 51 países. Hoy Naciones Unidas tiene 193 países miembros, es decir, hay 142 países que no estaban presentes en ese momento y muchos, incluso, eran colonias. La descolonización y, por lo tanto, el surgimiento de nuevos países ha sido parte de la historia. Ni África ni América Latina están representadas en los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y por lo tanto hay muchas voces y hay un gran consenso, podríamos decirlo así, de los países de que el Consejo de Seguridad debería poder responder a la nueva realidad. Dicho esto, déjeme también decirle que parte de la crítica que se le hace a Naciones Unidas, con la que estoy de acuerdo, es que esta organización ha desaparecido de los escenarios de conflicto internacional. En estos meses que he estado en la campaña por la Secretaría General, hablando con muchos países, gobiernos, gente de la sociedad civil y del sector privado, me hacen la misma pregunta: “¿Dónde está Naciones Unidas?”. Y cuando me preguntan sobre qué quiero lograr como secretaria general, cómo mediría uno de mis éxitos si soy elegida y cuál sería mi objetivo, les contesto que mi meta sería que no me volvieran a hacer esas preguntas, que Naciones Unidas efectivamente pueda ser un actor importante en los escenarios de conflicto y no solo como centro de mediación o como el único actor. Naciones Unidas no tiene el monopolio de la paz. Muchas veces seremos el principal mediador, otras veces seremos la institución que va a apoyar los esfuerzos de otros mediadores, de actores regionales, que pueden obtener un resultado mejor si ellos también tienen una función importante en la resolución del conflicto. Pero lo más importante es que Naciones Unidas no puede estar ausente. Y lo cierto es que se ha convertido en una institución con mucho rechazo al riesgo. Si no nos arriesgamos, no vamos a poder innovar, no vamos a poder efectivamente estar en los escenarios en los que hay una expectativa de que ahí estemos. Tenemos que poder arriesgarnos. El secretario general tiene que asumir el costo del rechazo o del fracaso, pero lo que no puede hacer es no intentarlo. Naciones Unidas fue creada para intentar siempre defender la paz y lograr que no haya un escalamiento del conflicto que ponga en peligro muchas vidas humanas. Y por lo tanto yo creo que esa crítica es correcta. Una de las cosas que hay que cambiar y que hay que fortalecer son los buenos oficios del secretario general en el campo de la paz y la seguridad.

—Usted ha sido muy renuente a aceptar ese camino en el que se insiste en que estamos condenados, en que el planeta y la humanidad tienen una sola vía, la del horror y la tragedia, y en que cada vez más nos dejamos llevar por esa hiperaceleración de todas las cosas que estamos viendo, no solamente en el campo del conflicto, sino también en la vida diaria. Y ha insistido en que lo que hay que hacer es entrar y encontrar distintas vías para salir justamente de esa encrucijada y demostrar que, naturalmente, mientras haya vida, hay posibilidades. ¿Qué apuesta usted pondría en primer lugar para empezar a encontrar esas vías, en un mundo que está polarizado? ¿Cómo encontrar esas opciones a la encrucijada en la que se encuentra el mundo?

Estamos en una encrucijada y eso significa opciones. No es que vayamos en un mismo camino y sepamos que ya es un destino manifiesto. Las cosas malas en el mundo muchas veces no pasan solo por gente mala, sino también por malas opciones o decisiones de gente buena. Y lo que debemos hacer es poder abrir esos espacios de diálogo, esos espacios posibles de consenso para encontrar opciones que nos lleven a un lugar mejor y no conformarnos con pensar que no hay nada que hacer y que vamos a terminar en el peor lugar posible. Naciones Unidas nació para eso, nació para evitar que volvamos a tener una confrontación mundial como la que tuvimos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 80 millones de personas. Estamos en este momento, usted lo dijo, en el pico más conflictivo que hayamos vivido desde 1946. Si usted compara 2016 con 2026, diez años de diferencia, en 2016 tuvimos 130 mil muertes producto de conflictos armados, mientras que este año, 2026, esa cifra subió a 240 mil personas, casi el doble. Hoy en día tenemos el doble de personas que han muerto en conflictos armados, el doble de personas que han estado desplazadas de sus lugares de origen o por cambio climático o por conflictos armados. Y el Consejo de Seguridad en 2016 tuvo 77 resoluciones consensuadas y en 2026 llevamos solo 17. Es decir, es un mundo más violento y es un mundo de mayor polarización, donde son más difíciles los consensos. Pero eso no significa que sean imposibles. Por lo tanto, nuestra tarea y la tarea de Naciones Unidas es abrir esos espacios de convergencia, esos espacios de diálogo, esos espacios para poder consensuar soluciones. Nosotros no tenemos que estar de acuerdo en todo para estar de acuerdo en algo que es muy importante para millones de personas. Aquí no se trata de ser ingenuos. Hay una competencia de poder. Este es un mundo multipolar, es un mundo mucho más complejo, pero aún dentro de él nos podemos poner de acuerdo en cosas que salven la vida o eviten el sufrimiento de millones de personas en el mundo.

—Y al respecto, quiero traer uno de los ejemplos más dicientes en la actualidad, la guerra en Gaza, desatada después del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos en territorio israelí. En Gaza, la guerra ya suma más de 73.000. Usted es judía. ¿Cree que, de llegar a la Secretaría General, podría ayudar a encontrar ese camino de coexistencia y de confianza tan difícil entre el pueblo israelí y el pueblo palestino, con miras a romper esos sesgos, ya que países como Israel han insistido en que Naciones Unidas carga más contra ellos que contra otros, y a que en definitiva se puedan establecer vías para una solución pacífica?

Sí. En primer lugar, creo que, en la carrera hacia secretario general, la fe de cada uno de nosotros no debería ser un elemento de discusión o de sesgo. Todos deberíamos poder llegar a ser secretarios generales por nuestra imparcialidad, por nuestro profesionalismo y por lo que hemos hecho en nuestra experiencia vital, que nos permite, por lo tanto, aspirar a ser secretarios generales de Naciones Unidas. Pero déjeme decirle que para mí lo más importante es que no haya doble rasero. En la ley internacional, la protección de la vida de las personas tiene que ser un principio general aplicable a todos los países y a todas las situaciones. Y yo realmente quisiera pensar que, así como lo ha dicho Naciones Unidas, Israel y Palestina puedan vivir con la solución de los dos Estados, en seguridad y en paz para ambos. Lo que nosotros podamos hacer para poder apoyar la solución de paz en el Medio Oriente deberá ser una tarea prioritaria de Naciones Unidas y de cualquier secretario general que llegue ahí.

—Usted también ha insistido en la equidad, en el trato sin sesgos y en que no haya una diferenciación cuando se hable, por ejemplo, del género. Usted no solo compite con otras candidatas, sino que particularmente lo hace con otra latinoamericana, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. ¿Cómo ve ese liderazgo femenino que también se muestra en esta carrera, en donde hay dos mujeres aspirando por la región?

En realidad, hemos sido más mujeres. De los seis candidatos iniciales, cuatro éramos mujeres. Y ahí digo una cosa con ironía: yo no creo que haya sido por la ley de probabilidades que durante 81 años no haya llegado una mujer a ser secretaria general de Naciones Unidas. Somos el 50 por ciento de la población universitaria, somos el 50 por ciento de la población mundial, no hay ninguna razón para pensar que no ha habido mujeres con el perfil que se requiere para ser secretarias generales. Pero también digo, las mujeres que estamos en esta lucha tenemos los méritos, las capacidades y el currículum que se requiere para poder aspirar a ser secretario general. Nosotras no necesitamos ningún favor. Lo que necesitamos es que se nos trate igual que a todos los demás, que no haya sesgos en contra de nosotras. Tenemos las credenciales necesarias para aspirar al puesto de secretaria general de Naciones Unidas. No es un favor lo que estamos pidiendo, sino igualdad de condiciones para competir.

—Hablemos de los temores apocalípticos que han surgido con relación a la capacidad que tendría la inteligencia artificial de no ser bien manejada y que, como ha pasado con otros que nos afectan como humanidad, no se concentran en la tecnología como tal, sino en la mano detrás de su acción. ¿Usted cómo ve el diálogo en esta materia?

El diálogo se convierte en un elemento fundamental. Si lo único que hay es competencia y no cooperación, podríamos llegar al lugar donde no queremos llegar. Si se trata solo de una competencia de quién llega primero entre las potencias, podríamos llegar al lugar que puede efectivamente llevarnos a la destrucción y la conflagración. Lo que requerimos es crear los espacios de diálogo, de entendimiento y de cooperación, como los tuvimos en el pasado con el tema nuclear y la no proliferación de armas nucleares. Y precisamente son esos mecanismos los que se han debilitado. Nos preocupa que las potencias se vean únicamente desde su rivalidad y no desde la necesidad de diálogo y cooperación. Y eso ya lo habíamos aprendido. Cuando se negoció la Carta de Naciones Unidas, las potencias de aquel momento, las que ganaron la guerra, decidieron firmarla y crear una institución multilateral. ¿Por qué? Porque entendieron que la competencia sin ninguna restricción los había llevado a la destrucción. Y querían evitar que eso volviera a pasar. Esa lección de que tiene que haber una restricción al poder para que no nos lleve a la destrucción es un elemento fundamental que también se aplica a esto. No es que las potencias renunciaran al poder, sino siguieron teniéndolo, pero aceptaron que una institucionalidad que pusiera un cierto orden y restricción a la competencia irrestricta del poder era necesaria para no repetir los errores de la historia. Yo espero que la historia y las lecciones no las perdamos en el mundo de hoy. Siguen siendo válidas para la competencia ahora tecnológica y para el uso de la inteligencia artificial o de las armas autónomas, y de cómo la inteligencia artificial va a cambiar las armas de destrucción masiva y las armas de guerra. Espero que hayamos aprendido y que sigamos aprendiendo de la historia y que podamos no solo evitar una competencia que nos lleve al lugar donde no queremos llegar, sino también lograr que la competencia permita los lugares de cooperación, de diálogo y de coordinación que serán necesarios para evitar lo peor a lo que nos hemos expuesto en el pasado.

—Y si se habla solo del mundo laboral, usted que trabajó también a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la visión del trabajo del futuro, ¿cómo ve este asunto?

Definitivamente tenemos que poder prever lo que serán los desajustes en el mundo laboral, donde habrá puestos de trabajo que se pierden y puestos de trabajo que se crean. Y no necesariamente la misma gente que pierde es la misma gente que gana en ese sentido. Tenemos que lograr la capacidad para manejar los desajustes que se van a dar en el mundo laboral, tanto entre países como al interior de ellos. Y en ese reporte que hicimos con la Organización Internacional del Trabajo damos muchos de los elementos que deberían estar presentes en el mundo laboral para evitar que ese desajuste destruya la capacidad de empleo de muchas de las familias. Muchas veces, cuando hemos tenido una revolución tecnológica, tendemos a exagerar los riesgos y a no entender las oportunidades. Siempre cuando hay una revolución tecnológica hemos tenido impactos importantes en el mundo laboral. Hasta hoy en día hemos creado más empleos de los que hemos destruido, pero también hemos mejorado las jornadas laborales para adaptarnos al nuevo mundo. Yo creo que esas dos cosas serán necesarias también en esta ocasión. Deberemos tener los elementos para ayudarle a la gente en esa transición, para poder educar a las nuevas generaciones para el nuevo mundo del trabajo, pero al mismo tiempo tendremos que reestructurarlo para poder adaptarnos.

“El secretario general tiene que asumir el costo del rechazo o del fracaso, pero lo que no puede hacer es no intentarlo”

—Usted constantemente ha hablado del riesgo, el riesgo de hacer cambios, el riesgo de conciliar ideas o actores opuestos, o incluso el riesgo del rechazo. ¿Qué ha significado para usted en su vida arriesgarse?

El que no arriesga no gana. Yo no estoy hablando de todos los riesgos, estoy hablando de riesgos calculados, no de cualquier riesgo. La cultura de la innovación requiere asumir riesgos calculados. Es interesante, cuando uno recorre muchas culturas distintas en el mundo, ver cómo hay unas en las cuales, si usted trató de hacer un negocio y no le salió, lo pone en su currículum porque sabe que es parte de lo que está ofreciendo, que asumió un riesgo, tiene una experiencia, aprendió de ella y, por lo tanto, puede estar listo para la que sigue. En muchas de nuestras culturas, en cambio, si uno hizo un negocio y fracasó, no nos vuelven a prestar nunca más en la vida. Hay culturas que son más reacias a ese riesgo y hay otras que asumen el riesgo de la innovación, de tratar y tener ideas para mejorar. Debemos tener ese balance. Riesgos calculados son buenos; aunque no siempre se gane, siempre se aprende. En las instituciones en las que he trabajado, he asumido riesgos, he reformado todas en las que he estado, he aprendido de esa experiencia y ahora soy mejor de lo que era hace diez o veinte años. El tema es el poder tener un aprendizaje, el ser capaz de reflexionar sobre la experiencia vivida y mejorar para la que sigue. Eso ha sido en parte el motor de mi vida.

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