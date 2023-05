Entrevista

"En política internacional Erdogan está con nadie y con todos a la vez"

Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura





-¿Le sorprendió la victoria de Erdogan, teniendo en cuenta que esta fue su elección más difícil?

No ha sido sorprendente. Después de la primera vuelta ya se veía venir. Pero sí es preocupante. Lleva 20 años en el poder y es la primera vez que ha tenido que ir a una segunda vuelta, pero no ha sido suficiente para ser derrotado.

-¿Cómo se explica que Erdogan gobierne un país miembro de la OTAN y a la vez sea aliado de Putin en este contexto de la guerra, y que tenga la capacidad incluso de vetar el ingreso de Suecia en la Alianza Atlántica?

Nos esperan cinco años de más de lo mismo. Es una persona muy terca en sus posiciones, y que le gusta mucho mostrar su poder. Su poder está precisamente en esa cualidad de estar con todos y con nadie a la vez. Es decir, con todos de una manera y con nadie de manera decidida. Y le gusta mostrar mucho el músculo y hacer ver que él es el sucesor de un imperio, y que por lo tanto puede hacer temblar a otros imperios, como el de la Unión Europea, el de Estados Unidos o también el de Rusia, porque tampoco es que esté totalmente en favor de ese país. Él juega a la vieja lógica de los imperios y esto es bien turco. Por eso también tiene tantos votos. Además, controla a la prensa, es populista, pero ese tema del orgullo nacional es muy importante.

-¿En algún momento las potencias occidentales podrían presionarlo para que tome una posición y no esté con todos y con nadie a la vez?

Han intentado presionarlo, pero no les resulta. Con tema del ingreso de Suecia en la OTAN lo intentaron. Pero no tiene mucho sentido seguir negociando con este personaje y aceptando que de vez en cuando se plante y muestre el músculo para hacer ver que Turquía es una potencia. Eso le da votos internamente. Una actitud así le da votos también a Putin. Es la misma estrategia, lo que pasa es que en el caso turco no ha llevado a consecuencias tremendas.

-Entonces la OTAN hubiese visto con satisfacción la derrota de Erdogan, era una manera de sacárselo de encima y tener a Turquía más cerca de los aliados.

Sí, por supuesto. Pero él también hizo una serie de jugadas sucias. Él controla a la prensa y a una parte importante del Poder Judicial, que es quien impidió la candidatura del antagonista más fuerte que tenía, el alcalde de Estambul. Y en esta elección ha tenido enfrente a un personaje bastante gris que ha conseguido un 48%. O sea, la victoria ha sido apretada.

-¿Se esperan 5 años más de Erdogan con el mismo perfil protagónico en el ámbito internacional?

Sí. El único tema que puede acabar con su aura es el económico. La economía en Turquía está horrible, tienen un 44% de inflación. Otro problema es que el Banco Central no es totalmente independiente, entonces según los expertos han hecho una política monetaria equivocada, lo hicieron por motivos políticos. Erdogan ha tenido 20 años de crecimiento económico, la situación de muchas personas ha mejorado, pero si esto se sigue deteriorando, puede causar un cambio, porque 5 años son mucho tiempo. Y si él sigue interviniendo en la economía con medidas populistas, hay que ver qué consecuencias trae, porque la gente puede terminar cansándose.