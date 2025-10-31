Reencuentro entre Trump y Xi: “Estados Unidos ha comprendido que China puede responder con la misma fuerza”

Los mandatarios de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, se reunieron en la ciudad surcoreana de Busan esta semana en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia‑Pacífico (APEC) 2025. En la cita se abordaron temas de interés común y se lograron acuerdos importantes para ambos países tras meses de tensiones y guerra arancelaria, entre ellos que Washington recortará algunos aranceles y Beijing mantendrá el flujo de suministros de las vitales tierras raras.

El encuentro, el primer cara a cara entre ambos presidentes en seis años —desde el G20 de Osaka (Japón) en el 2019, durante el primer mandato de Trump—, fue calificado por el líder republicano como “un gran éxito”, mientras que el gobernante chino aseguró que ambos alcanzaron un “importante consenso” para resolver una guerra económica que ha perturbado a los mercados y las cadenas de suministro.

Acuerdos logrados

Los compromisos obtenidos buscan aliviar la tensión económica y política entre las dos mayores potencias del mundo. Ambos jefes de Estado coincidieron en la necesidad de “restablecer la confianza mutua” y de dar señales de estabilidad a los mercados internacionales.

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) conversa con el presidente chino Xi Jinping tras estrecharse la mano después de sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el 30 de octubre de 2025. El presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping iniciaron ese mismo día su primer encuentro cara a cara en seis años, buscando una tregua para poner fin a la guerra comercial que ha sacudido la economía mundial. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

“Es un alto al fuego en esta larga batalla comercial que mantienen ambos países. Han decidido detener la escalada que venía subiendo en los últimos meses y semanas”, explica a El Comercio Carlos Aquino, economista y director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). “No es el fin del conflicto, pero sí una pausa necesaria. Van a seguir negociando año a año y eso, al menos por ahora, es un alivio no solo para Estados Unidos y China, sino también para el mundo”, añade.

En el plano comercial, Washington anunció una reducción de los aranceles del 20% al 10% sobre productos chinos, mientras que Beijing se comprometió a mantener el flujo de tierras raras, recursos esenciales para sectores estratégicos como la defensa, la energía y la tecnología. Este acuerdo, prorrogable por un año, busca garantizar el suministro de materiales críticos y disminuir la incertidumbre en las cadenas globales de producción.

“China ha levantado por un año los controles a la exportación de tierras raras, lo que representa un alivio enorme para Estados Unidos, porque esos materiales son vitales para fabricar desde automóviles hasta aviones de combate”, apunta Aquino.

China también acordó reanudar la compra de grandes volúmenes de soja y otros productos agrícolas estadounidenses, además de incrementar la adquisición de energía procedente de Estados Unidos. Trump, por su parte, confirmó que visitará el país asiático en abril del 2026, en lo que podría interpretarse como un gesto diplomático para consolidar esta etapa de acercamiento.

En materia de seguridad, el presidente estadounidense destacó que Xi Jinping aceptó “trabajar muy duro para detener el flujo” del fentanilo, un potente opioide que ha generado una crisis sanitaria en Estados Unidos. Este compromiso, según Trump, fue un factor determinante para justificar la rebaja arancelaria y reforzar la cooperación bilateral en temas de narcotráfico.

Para el economista, del encuentro se desprende que Estados Unidos ha comprendido que China no es un actor pasivo frente a la presión económica, sino una potencia capaz de responder con la misma fuerza. “China fue el único país que realmente le contestó a Trump cuando impuso subidas de aranceles, y este nuevo acuerdo demuestra que puede hacerlo”, advierte.

El hecho de que Beijing haya accedido a reanudar la compra de soja y levantar las restricciones a las tierras raras no solo es un gesto conciliador, sino una muestra de la interdependencia económica entre ambas naciones. “China ha mostrado que tiene poder económico suficiente para responder y que los conflictos, si se prolongan, afectan a ambos lados”, añade Aquino consultado por este Diario.

Ucrania y Taiwán

La guerra de Ucrania fue uno de los puntos tratados en el encuentro, de acuerdo con Trump, quien señaló que Washington y Beijing “trabajarán juntos para poner fin al conflicto”, aunque no ofreció detalles concretos sobre los pasos a seguir.

Carlos Aquino sostiene que ese compromiso debe leerse más como una declaración diplomática que como un cambio real en la postura del gobierno chino. “China ofreció mediar desde hace un año, pero su propuesta reflejaba en gran parte la posición rusa: detener la guerra en los territorios actualmente ocupados, algo inaceptable para Ucrania”, explica el economista.

En contraste, el tema de Taiwán no fue abordado durante la reunión, un silencio que los analistas interpretan como un intento de evitar un nuevo punto de fricción. El especialista de la UNMSM considera que el gesto refleja prudencia de ambas partes. “Se temía que Trump mencionara el tema, pero no lo hizo. Eso demuestra que, al menos por ahora, ambos prefieren mantener el statu quo”, resalta el especialista, quien acota que la ambigüedad estratégica de Washington “sigue siendo su herramienta más eficaz frente a Beijing”.

TikTok

Tras la cita, no se dieron detalles sobre un posible acuerdo que ponga fin a la incertidumbre sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos. El Gobierno de Trump había señalado que podría haber alcanzado un entendimiento preliminar con Beijing para mantener la operación de la plataforma en territorio estadounidense.

China, por su parte, confirmó que “trabajará con Estados Unidos para resolver adecuadamente los problemas relacionados con TikTok”, según informó el Ministerio de Comercio tras la reunión.

“Xi Jinping ha dado su venia para que continúen las negociaciones sobre TikTok, pero es difícil pensar que China entregue el control del algoritmo. Los detalles aún no se conocen”, comenta Aquino.