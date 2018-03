Londres. El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, felicitó el lunes la "respuesta extraordinaria" de los aliados de Gran Bretaña por el caso del envenenamiento del ex agente doble Sergei Skripal y su hija en Inglaterra.



"La respuesta extraordinaria de nuestros aliados constituye el mayor movimiento de expulsiones de agentes rusos de la historia, y permite defender nuestra seguridad compartida", escribió el ministro en Twitter.



Estados Unidos anunció el lunes la expulsión de 60 diplomáticos rusos acusados de espionaje y el cierre del Consulado de Rusia en Seattle (noroeste). Catorce países de la Unión Europea tomaron este lunes la misma medida.



Canadá y Ucrania hicieron lo mismo.



Acá un mapa interactivo de los países que retiraron a diplomáticos rusos por el caso Skripal.

"Felicitamos la acción de nuestros aliados, que muestra que nos mantenemos unidos para enviar a Rusia la señal de que no puede seguir ignorando el derecho internacional", dijo por su parte un portavoz de la primera ministra británica Theresa May en un comunicado.



Rusia consideró estas medidas como un "gesto provocador" y anunció que "no quedará sin respuesta".



Fuente: AFP