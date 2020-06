Al mediodía los gobiernos del Perú y Reino Unido suscribieron el contrato de gobierno a gobierno anunciado hace una semana por el presidente Martín Vizcarra, en el que se acuerda que el país europeo brinde asistencia técnica a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) en cerca de 120 proyectos a realizarse en las zonas afectadas por el Fenómeno del Niño Costero del 2017.

Según adelantó el mandatario hace una semana, el Perú invertirá S/7 mil millones en un periodo de dos años para llevar adelante este acuerdo. Con ello se espera construir 74 instituciones educativas, 15 hospitales y distintos sistemas de drenaje pluvial, en las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Cajamarca y Huancavelica.

No es la primera vez que ambos gobiernos colaboran para llevar adelante un proyecto de este calibre en nuestro país, tal como se recuerda el gobierno británico firmó un acuerdo similar con el Perú en el 2017 para cooperar en la coordinación y organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

“Esa experiencia trabajando de la mano con el Perú nos ha dado la confianza de que este tipo de alianzas con su país puede tener muchas ventajas para ambas partes”, señaló a El Comercio la embajadora del Reino Unido en el Perú, Kate Harrisson, con quien conversamos sobre el nuevo acuerdo bilateral.

- ¿Cómo se planea llevar a cabo esos cerca de 120 proyectos?

La idea es que estos proyectos son la parte más necesaria y urgente de la reconstrucción. Lo que haremos será lograr varios de ellos durante el tiempo más corto posible. La idea del presidente y su equipo es que se terminen la mitad de colegios y hospitales después de un año. Es un reto bastante grande, pero creemos que sí es posible. Hemos hecho bastantes estudios para ello. Nuestras empresas y nuestros colegas de la embajada han visitado diferentes partes del país para entender la complejidad del proyecto. También hay una gran parte que tiene que ver no solo con la reconstrucción, sino también con la prevención. No valdría la pena tener instalaciones nuevas si existe un gran riesgo de más inundaciones y otros desastres naturales que tienen que ver con el cambio climático. Así que una parte del proyecto es planear cómo empezar con este tipo de obras que van a proteger contra esos fenómenos en el futuro.

- Sobre la inversión, el año pasado la Contraloría de la República presentó un informe detallando que entre septiembre del 2017 y mayo del 2019 se había ejecutado apenas el 10,7% del monto asignado para la reconstrucción. ¿Cómo planean ser más efectivos con el presupuesto?

Para nosotros, durante los Juegos Panamericanos fue muy importante nuestra Oficina de Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés). Es una forma de controlar y entender el progreso dentro de cada proyecto. Es una parte importante. Otra es la de las adquisiciones de servicios de los proveedores. Usaremos innovaciones similares a las que usamos en los Panamericanos para que la adquisición de servicios sean transparentes, atraer más competitividad dentro del proceso y al mismo tiempo reducir los gastos de los servicios. Más transparencia brindará más competitividad y la posibilidad de conseguir proveedores de una calidad más alta

Un informe presentado el año pasado por la Contraloría General de la República advertía que entre septiembre del 2017 y mayo del 2019 se había ejecutado apenas el 10,7% del presupuesto asignado para la Reconstrucción con Cambios. (Foto: GEC)

- Muchos proyectos en el Perú se ven retrasados por la burocracia, ¿han pensado cómo aligerar el proceso para ver esos resultados?

Sí, vamos a continuar colaborando muy estrechamente con la Contraloría porque son actores muy importantes en cada gran proyecto de infraestructura. Juntos, por supuesto, a diferentes partes del Estado. Pero, además, queremos brindar nuevas fórmulas de contratos más innovadores. A través de los Panamericanos recomendamos el contrato NEC-3, también a través del programa de Reconstrucción con Cambios queremos ver más contratos, más innovadores, que permitirían hacer progresos más rápidos que con contratos tradicionales.

- Sobre los plazos, esperan tener la mitad de proyectos para el primer año. ¿Qué otros plazos manejan y qué proyectos se priorizarán?

Después del coronavirus, los hospitales serán muy importantes. La reconstrucción tiene que ver con instalaciones destruidas tras el Fenómeno de El Niño del 2017 pero tras la situación que hemos visto en el país en términos de salud, es obvio que esa parte del acuerdo será aún más importante. Pero no nos corresponde decir cuáles son las partes primordiales, es responsabilidad del Gobierno Peruano, lo que podemos hacer es brindar asesoría y consejos sobre la manera más adecuada de enfrentar este gran reto. Quisiera destacar también cómo protegeremos las instalaciones. No vamos a construir en el mismo terreno vulnerable. Ahí podemos brindar mucho más apoyo para entender cuáles son los riesgos y cómo diseñar nuevas instalaciones más sostenibles.

- Es decir, mover los nuevos edificios que las zonas regularmente afectadas por el Niño...

Sí, exacto. Y las empresas que trabajan con nosotros en este acuerdo han tenido mucha experiencia haciendo este tipo de proyectos en diferentes partes del mundo. Saben cómo asegurar que las instalaciones sean sostenibles. Pero no es que las empresas británicas serán los responsables de construirlas, vamos a trabajar juntos para conseguir a los socios que serán parte del cumplimiento de este gran proyecto. Como en los Panamericanos, imagino que veremos empresas peruanas, internacionales y de la región. Lo más importante es que esas empresas brindarán servicios de calidad.

- Tremendo antecedente el de los Panamericanos, se llegaron a terminar cuando se pensaba que no alcanzaría el tiempo.

Sí, tampoco fue fácil. Era un proyecto complejo también. El periodo de tiempo que tuvimos estaba bien fijado, no había lugar a errores. Con la reconstrucción el reto es diferente, pero para mí es fundamental para el desarrollo del país, especialmente del norte. A través de esa infraestructura se podrá brindar servicios públicos a una parte de la sociedad que no ha tenido lo suficiente. Por otro lado, es una oportunidad para crear empleos en un momento donde el Perú, así como diferentes partes del mundo, incluido mi país, han experimentado un impacto tan duro por el coronavirus. Vamos a poder crear nuevos empleos para peruanos, eso también traerá ventajas a la población, a través de ingresos sostenibles.

En el 2017 el Perú y Reino Unido firmaron acuerdo similar para cooperar en la coordinación y organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: Diana Chávez / GEC)

- ¿Hay un estimado sobre el impacto laboral que tendrá el proyecto?

No tengo la cifra en estos momentos, pero sé que las empresas que han hecho la gran mayoría de preparación y planificación tienen bastante información de ese tipo. Yo creo que lo que veremos será un enfoque que prioriza a la fuerza laboral doméstica. No vamos a brindar muchísimos expertos de afuera. La idea es que se pueden brindar consejos estratégicos, pero lo usaremos para crear empleo dentro del país. Otra parte muy importante para nosotros no es solo el proyecto en sí mismo, sino usarlo para transferir conocimiento de manejo y gestión con obras de este tamaño. No es el único proyecto de reconstrucción importante en el país, hay bastantes conversaciones sobre el corredor minero, se busca la manera de brindar una presencia del Estado, y muchos otros en el Plan Nacional de Infraestructura. Un plan que hemos apoyado durante todo el año pasado. Es como un motor para aumentar el potencial en la economía peruana.

- El próximo es un año de cambio de gobierno, ¿este acuerdo está protegido ante ese escenario?

Sí. Lo que entiendo es que el acuerdo va a durar dos años, con posibilidad a extenderse si se desea usar en otras partes de la reconstrucción. De nuestra parte, hemos trabajado muy estrechamente con el Perú en estos últimos años. Nuestro acuerdo para los Panamericanos fue firmado en el 2017 y no tuvimos ningún problema con el cambio de mandato entre el presidente anterior (Pedro Pablo Kuczynski) y el presidente Vizcarra. No es algo que me preocupe mucho. Lo que será muy importante es el compromiso continuo para el país. Esto, por ejemplo, si uno ve el Plan de Infraestructura Nacional, notará que no solo tiene el apoyo del Gobierno. Hemos hecho una gran ronda de consultas con diferentes partes de la sociedad y, según lo que entiendo, la reconstrucción es algo en lo que cada persona en el Perú está de acuerdo. Es completamente necesario, no se puede perder más tiempo.

- ¿El gobierno británico ha podido firmar alianzas similares con otros países?

Creo que lo que estamos haciendo con el Perú es algo bastante nuevo. Nuestras empresas hacen contratos similares con otros países, pero no necesariamente a través de acuerdos gobierno a gobierno. Es algo bastante especial. Lo que estamos haciendo a través de este acuerdo, que es un poco diferente al de los Panamericanos, es que estamos brindando más asistencia técnica esta vez. Tenemos una línea directa de asistencia con nuestra Agencia de Infraestructura en el Reino Unido. No es únicamente un proyecto con un ministerio, hay diferentes ministerios involucrados. Es una mezcla de la capacidad y experiencia de las empresas británicas con la parte del Estado, donde se puede usar asistencia técnica de nuestros fondos de desarrollo internacional. Y poner todo junto para apoyar al Perú de la manera más adecuada.

_______________________

VIDEO RECOMENDADO

Reino Unido e Irlanda del Norte se encargarán de la reconstrucción del norte