Hanói. Varias familias en Vietnam temen que sus hijos estén entre las 39 personas halladas muertas en un camión esta semana cerca de Londres, según sus testimonios y una organización de la comunidad vietnamita en el Reino Unido.

En un primer momento, la policía británica afirmó que las 39 víctimas (31 hombres y 8 mujeres) eran chinos, pero luego surgieron dudas. Un portavoz policial informó el viernes que el proceso de identificación aún continuaba.

Según la BBC, una asociación de vietnamitas que viven en el Reino Unido, VietHome, recibió fotos de una veintena de vietnamitas desaparecidos desde el hallazgo del camión.

La organización dijo haber recibido, desde el miércoles, mensajes que informaban de la desaparición de personas de entre 15 y 45 años.

Las familias de Pham Thi Tra My y Nguyen Dinh Luong denunciaron en su país que ambos se encontraban de camino al Reino Unido y que temen que puedan encontrarse entre los inmigrantes fallecidos, informó este sábado el diario vietnamita “Thanh Mien”.

Nguyen Dinh Gia, padre de un joven vietnamita de 20 años, aseguró el sábado a la AFP haber recibido una llamada hace unos días en la que le anunciaban que su hijo había muerto intentando llegar al Reino Unido.

Un desconocido que hablaba en vietnamita le dijo: “imploro su perdón, ocurrió algo inesperado”. “Me desmayé al oír eso. Parece que mi hijo estaba en ese camión que tuvo el accidente, todos murieron”, añadió Nguyen.

Según Nguyen Dinh Gia, su hijo le había dicho hace dos semanas que viajaría al Reino Unido desde París, donde vivía desde el 2018.

En la imagen Dinh Luong, de 20 años, posando para una selfie en esta foto sin fecha. (Foto: Familia de Nguyen Dinh Luong, vía AP) Nguyen Dinh Luong | AP

“Lo siento, papá y mamá. He fallado en mi viaje al extranjero. Estoy muriendo, no puedo respirar” fue el último mensaje de Tra My, una joven de 26 años, enviado el pasado 23 de octubre a sus familiares, según explicó su padre, Pham Van Thin.

Las dos familias son de Ha Tinh, una región pobre del centro de Vietnam de donde parten muchos migrantes que buscan ganar dinero rápidamente.

Un retrato de Pham Thi Tra My, de 26 años, que se teme que se encuentre entre las 39 personas encontradas muertas en un camión en Reino Unido, se guarda en un altar de oración dentro de su casa en la provincia vietnamita de Ha Tinh el 26 de octubre de 2019. (Foto: AFP). STR | AFP

Muchos pasan por Rusia o por China con documentos falsos y este viaje puede costarles hasta el equivalente de 36.000 euros (casi 40.000 dólares).

Aceleran identificación de las víctimas

Los 39 cuerpos fueron encontrados el pasado miércoles en una zona industrial a 30 km al este de Londres.

El remolque había llegado el miércoles a Purfleet, en el estuario del río Támesis, en un ferry desde el puerto belga de Zeebrugge una hora antes que llegara la policía al lugar.

Nguyen Dinh Hai sostiene una foto de identificación de su hermano menor Nguyen Dinh Luong. (Foto: AP). AP

La policía detuvo en el sitio al conductor del camión, un joven de 25 años de Irlanda del Norte, acusado de homicidio y conspiración para tráfico de personas.

El viernes, se anunció el arresto de otras tres personas, la de un irlandés de 48 años, detenido en el aeropuerto londinense de Stansted por el mismo delito, y una pareja (un hombre y una mujer de 38 años) residente en la ciudad de Warrington, en el norte de Inglaterra.

Según la prensa británica, que contactó a la pareja antes de su detención, se sospecha que son los propietarios del camión registrado en Bulgaria. Afirmaron a los periodistas que eran ajenos al asunto y se dijeron “sorprendidos”.

Los investigadores comenzaron las autopsias el viernes para determinar las causas exactas de la muerte de los 39 migrantes, y además se trabaja en la identificación de los cuerpos.

Foto: AFP/ EFE