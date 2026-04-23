Por Guillermo Vera Ayala

El Parlamento del Reino Unido aprobó esta semana un proyecto de ley que establece una prohibición generacional a perpetuidad al consumo de tabaco que supone un duro golpe a esta industria dentro de su territorio.

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