El multimillonario que luego de criar a 3 hijos por 20 años se entero que era infertil 

En 2016, a Richard Mason, un multimillonario del Reino Unido, le diagnosticaron fibrosis quística, una enfermedad hereditaria que en su caso le ocasionó la infertilidad. Sin embargo, él creía ser padre de 3 hijos, dos gemelos de 19 años y uno de 23. Su esposa le era infiel.

"Era como si el mundo se cayera a mi alrededor", contó Mason en una entrevista con Daily Mail, refiriéndose al momento cuando se enteró que los hijos que había criado por 20 años no eran suyos, de forma biológica.

Aunque Mason y su ex esposa están divorciados desde el 2007, una prueba de ADN realizada luego de que el millonario se enterara de su infertilidad, confirmó que no era el padre biológico de sus hijos.

Debido a esto, Mason demandó a su ex esposa por 318.000 dólares. Su intención, según medios ingleses, era recuperar parte de los casi 5 millones de dólares con los que se quedó su ex tras el divorcio.

Pese a esto, Mason los siguió considerado sus hijos. "Ellos son mis hijos. Uno de repente se siente traicionado, siente esta sensación de rabia que no se puede explicar. Pero sigo siendo el padre", explicó en la entrevista.

Solo uno de sus hijos, Ed, de 19 años, sigue en contacto con él. En cambio Joel, hermano gemelo de Ed, y Willem, de 23 años, no han perdonado a Mason por demandar a su madre y han cortado la comunicación con él.

Esto le ha generado dolor a Maso a punto de conmoverlo, casi hasta las lagrimas, durante una entrevista en la televisión inglesa. "Chicos, yo no he hecho nada malo. Los amo y las puertas siempre estarán abiertas".



"Tengo la tetera lista, las cervezas, solo vengan, yo les daré el abrazo más grande que jamás hayan recibido. Lloremos juntos, abracémonos, regresemos a como eramos antes. Y hablen con su madre, díganle que deje ser tan loca", agregó Mason.

No obstante, su hijo Joel considera que esto es un truco. Yo no he hablado con él desde hace unos años por su comportamiento. Él es un hombre muy manipulador, no es clase de persona con la que quieres estar. Yo lo empecé a notar cuando tenía 15 años".