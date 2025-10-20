“Reinventar la OEA: el Fondo de las Américas como respuesta al vacío institucional hemisférico”, por Irma Montes Patiño

La Organización de Estados Americanos (OEA) enfrenta una crisis existencial que demanda soluciones radicales. Mientras instituciones como la Corporación Andina de Fomento (CAF) demuestran que el financiamiento estratégico genera más integración que declaraciones diplomáticas, surge una propuesta transformadora: crear un Fondo de las Américas que catalice desarrollo mediante inversión tangible en bienes públicos regionales que ninguna institución existente prioriza.

Lo innovador e interesante de esta propuesta radica en su viabilidad jurídica. La OEA no puede convertirse directamente en institución financiera sin reformar su Carta, proceso que requeriría aprobación de dos tercios de los Estados miembros y ratificación parlamentaria en 34 países, condenando la iniciativa al fracaso. Sin embargo, existe una ruta pragmática y revolucionaria: la OEA impulsaría la creación de una institución financiera hermana pero jurídicamente independiente, replicando el modelo ONU-Banco Mundial. Esta nueva entidad requeriría únicamente una resolución de Asamblea General convocando a Estados interesados a negociar un tratado constitutivo separado, proceso realizable en 24 a 36 meses versus la imposibilidad de reformar la Carta.

El momento geopolítico es propicio. Con el ALCA definitivamente enterrado desde el 2005 y el ALBA agonizando por la crisis venezolana y la pérdida de miembros clave, existe un vacío de liderazgo en integración regional. Estados Unidos necesita aliados hemisféricos ante la rivalidad con China, mientras América Latina requiere inversión que respete su soberanía. Ambos necesitan soluciones a desafíos transnacionales que ningún país enfrenta efectivamente solo.

La clave del éxito radica en ocupar nichos estratégicos que el BID, la CAF y mercados privados ignoran sistemáticamente. Mientras el BID financia megaproyectos de infraestructura valorados entre cien y cinco mil millones de dólares con criterios técnico-económicos, y la CAF opera en la franja de cincuenta a mil millones sin condicionalidades políticas, el Fondo de las Américas se especializaría en proyectos de dos a cincuenta millones enfocados en bienes públicos regionales sin rentabilidad financiera directa pero con externalidades positivas masivas.

Por ejemplo, plataformas tecnológicas compartidas para gestión de crisis migratorias, sistemas integrados de alerta temprana ante desastres naturales, redes de información para combate a corrupción transnacional, e infraestructura digital para servicios consulares coordinados. Ningún país construiría estos sistemas individualmente, ninguna institución multilateral existente los prioriza, pero todos los necesitan urgentemente. Esta diferenciación elimina competencia frontal con instituciones establecidas y crea oportunidades de cofinanciamiento estratégico donde la CAF o el BID aportan capital grande para componentes físicos mientras el Fondo financia fortalecimiento institucional y transparencia.

El modelo de gobernanza representaría una ruptura democrática fundamental. A diferencia del BID y la CAF donde el poder de voto es proporcional al capital aportado garantizando predominio de economías grandes, el Fondo establecería un sistema de un voto por país independientemente del tamaño de contribución, democratizando genuinamente las decisiones de inversión. Esta estructura atraería a naciones pequeñas y medianas históricamente marginadas, construyendo una coalición de voluntarios suficiente para capitalizarlo inicialmente con 500 millones de dólares mediante aportes estatales, emisión de bonos respaldados por países fundadores y coinversión con la propia CAF que podría ver valor en cofinanciar proyectos con dimensión política que individualmente no emprendería.

La vinculación entre financiamiento y valores democráticos constituye la ventaja comparativa definitiva. Mientras la CAF otorga préstamos sin condicionalidades políticas y el BID las aplica tímidamente por presiones diplomáticas, el Fondo establecería que acceder a recursos requiere compromisos verificables en independencia judicial, transparencia fiscal, libertad de prensa y protección de derechos humanos, monitoreados por la OEA mediante protocolos técnicos específicos. Esta arquitectura crearía incentivos económicos concretos para fortalecer instituciones democráticas, transformando declaraciones abstractas en palanca real de cambio sin competir con las funciones tradicionales de instituciones financieras existentes.

Estados Unidos tradicionalmente ha mostrado cautela ante nuevas instituciones financieras regionales donde su capacidad de influencia podría diluirse, prefiriendo trabajar con arquitecturas establecidas. Potencias regionales como Brasil y México han demostrado preferencia por mecanismos bilaterales que maximizan su liderazgo natural. Sin embargo, el Fondo no requeriría unanimidad sino una coalición inicial de 8 a 12 países comprometidos, permitiendo que escépticos observen resultados antes de incorporarse.

Los obstáculos son formidables: requiere liderazgo visionario, masa crítica de capital y talento financiero de élite. Pero la alternativa es continuar con una OEA declinando inexorablemente hacia la irrelevancia. El Fondo de las Américas no es fantasía institucional, sino un proyecto realizable que podría materializarse en 36 meses si existe voluntad política. América necesita instituciones que generen valor tangible en nichos estratégicos desatendidos, y quizás sea momento de admitir que en el siglo XXI el poder blando más efectivo se ejerce mediante capital estratégicamente desplegado en bienes públicos que fortalecen democracia y cooperación hemisférica.

(*) Irma Montes Patiño es licenciada en Relaciones Internacionales de la George Washington University