icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las protestas antigubernamentales en Venezuela y la consiguiente represión por parte de las fuerzas de seguridad se mantuvieron este jueves, en especial en la ciudad de Caracas. (Foto: EFE)
Las protestas antigubernamentales en Venezuela y la consiguiente represión por parte de las fuerzas de seguridad se mantuvieron este jueves, en especial en la ciudad de Caracas. (Foto: EFE)
Por Francisco Sanz Gutiérrez

Ocho meses y medio sin Maduro, pero con chavismo todavía vivo. Así, si se nos pide solo una línea, podemos resumir el cuadro político vigente en Venezuela desde el 3 de enero. Un chavismo mutilado y tutelado desde Estados Unidos, pero aún al frente de los poderes del Estado, representado en los hermanos Rodríguez: Delcy en Miraflores como cabeza del Ejecutivo y Jorge como líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).