Ocho meses y medio sin Maduro, pero con chavismo todavía vivo. Así, si se nos pide solo una línea, podemos resumir el cuadro político vigente en Venezuela desde el 3 de enero. Un chavismo mutilado y tutelado desde Estados Unidos, pero aún al frente de los poderes del Estado, representado en los hermanos Rodríguez: Delcy en Miraflores como cabeza del Ejecutivo y Jorge como líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Es en estas circunstancias que este jueves 17 se retomaron en Caracas las negociaciones entre el gobierno y la oposición, con el mencionado Jorge Rodríguez y la exdiputada Dinorah Figuera como las respectivas cabezas de ambas delegaciones.

Hace poco más de un mes, el 12 de agosto, el chavismo y este sector opositor -en el que brillan las ausencias de María Corina Machado y Edmundo González- cerraron el primer ciclo de diálogos, que duró una semana.

En aquel encuentro inicial las partes acordaron la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos miembros son acusados de servir al gobierno, y la recuperación de activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra.

Esto último con el objetivo de asistir a las víctimas del violento terremoto que sufrió el país a fines de junio. Recordemos que el Estado venezolano posee bienes y fondos congelados en el exterior, como las reservas de oro por valor de unos 2.000 millones de dólares depositadas en la mencionada entidad inglesa.

Respecto a aquel acuerdo alcanzado en agosto, la AN modificó un artículo del TSJ para ampliar la participación de la sociedad civil en el comité de postulaciones que nombrará a nuevos magistrados, un paso adelante pero insuficiente para los variados requerimientos de una sociedad y un país que todavía ve lejos la recuperación de la democracia.

En víspera de este segundo ciclo de discusiones entre el chavismo y la oposición, investigadores de la ONU pusieron de manifiesto lo mucho que falta todavía en Venezuela.