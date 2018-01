"Respondí a un anuncio en Facebook y me casé a los seis días"

Todos los que usan Facebook habrán encontrado algunas publicaciones bastante extrañas en su muro.



Solicitudes de amistad enviadas por desconocidos, invitaciones a grupos ajenos y etiquetas que permiten a los "amigos" mandarte fotos que no necesariamente quieres ver.



Pero un hombre nigeriano alcanzó un nivel completamente nuevo de extravagancia con un anuncio que publicó en la red social.



El 30 de diciembre, Chidimma Amedu escribió un mensaje diciendo que si alguna mujer estaba interesada en ser su esposa, que lo contactara.



La propuesta





"Soy mayor de edad y estoy dispuesto a decir que sí y no estoy perdiendo el tiempo", decía la publicación de Amedu.



"Envíen sus postulaciones: la más calificada se casará el 6 de enero de 2018. La convocatoria cierra a la medianoche del 31/12/2017", anunció.



"Lo digo en serio y no digas que no lo viste a tiempo. Buena suerte", escribió.

Amedu recibió un par de respuestas, pero la de cierta Sophy Ijeoma fue la que llamó su atención.



"Estoy interesada, envíame un inbox", decía su comentario.



Al principio, Ijeoma pensó que no iba en serio y respondió simplemente por seguir la broma.

Un hombre con una misión





Pero un mensaje directo de Amedu, seguido de una llamada por Facebook, cambiaría la trayectoria de su vida.



Chidimma puso el anuncio como una broma, pero comenzó a entusiasmarse cuando Sophy dijo que estaba interesada. Foto: Chidimma Amedu.

Dos días después de su primera conversación, el hombre viajó unos 500 kilómetros desde su casa en Abuja, capital de Nigeria, hasta Enugu, en el este del país, donde vivía Ijeoma.



Ella lo estaba esperando afuera de una tienda minorista y como en cuento de hadas, "fue amor a primera vista", recuerda.



"Es el hombre más guapo que he conocido y me gustó al instante", dice.



Después de dos horas de conversación "incómoda", él le pidió que lo acompañara a casa de su tío, que también vive en Enugu.



Al preguntarle qué estaba pasando por su mente en ese momento, Ijeoma dijo que creía que todo era una broma, pero estaba emocionada y pensó que Chidimma era un personaje bastante interesante.

La tradición se encuentra con la modernidad





"Llegamos a la casa del tío y él dijo: 'Tío, te presento a la mujer con la que me quiero casar'", cuenta Ijeoma.



Al igual que Chidimma, su familia no parece demorarse cuando se trata de hacer las cosas, porque el tío aprobó el compromiso.

"Es el hombre más guapo que he conocido en mi vida y me gustó instantáneamente", dice Sophy sobre su esposo. Foto: Chidimma Amedu.

Obtener respaldo familiar para la elección de un cónyuge es esencial para la cultura Igbo (grupo nativo de Nigeria).



Elegir a tu futura esposa entre las candidatas a un anuncio de Facebook y casarse con ella después de seis días definitivamente no lo es.



En este punto de su relación de un día, Sophy estaba empezando a entender que Amedu no estaba jugando.



Pero ¿cómo te comprometes a casarte con alguien que acabas de conocer?



Ella no contó si al menos se habían dado un beso en ese momento, pero aseguró que había quedado cautivada por lo decidido que era su nuevo prometido.

"Cuando lo vi por primera vez, definitivamente me pareció atractivo, pero desconocía qué tan serias eran sus intenciones de casarse conmigo", señaló.



"Después de conocer al tío y su esposa me di cuenta de que realmente podría suceder y quise hacerlo", indicó.

El compromiso





Ahora era el turno de Ijeoma de preocuparse por cómo iba a obtener la aprobación de su familia para casarse con un hombre que acababa de conocer en Facebook.



Pero tenían el ímpetu de hacerlo. Habiéndose conocido y enamorado a primera vista y tras obtener la aprobación del tío de Chidimma, la pareja decidió cerrar el círculo y visitar a la familia de Sophy el mismo día.

La aprobación de la familia es esencial para un matrimonio, según la tradición Igbo. Foto: Chidimma Amedu.

El padre de Sophy había fallecido, y su madre dijo que no tenía la última palabra en cuanto a aprobar su matrimonio. Le correspondía al hermano mayor de Sophy dar su bendición.



Parecía que las probabilidades estaban a favor de la pareja, ya que el hermano de Sophy, después de algunas preguntas, dio su consentimiento.

Entonces era oficial: Chidimma y Sophy quedaron comprometidos para casarse en seis días.



¿Despecho?





En el 2017, Chidimma estaba comprometido con otra mujer e iba a casarse con ella en diciembre.



Pero la relación se acabó en marzo y el novio quedó descorazonado.



A medida que se acercaba diciembre, la decepción de no poder cumplir su sueño de casarse lo hizo poner el anuncio en Facebook, dijo.

La boda combinó viejas tradiciones y modas nuevas. Foto: Chidimma Amedu.

"Tenía el deseo de casarme, pero no novia, así que decidí poner un anuncio como una broma, pero estaba abierto y dispuesto (a alguna opción)", dijo.



Se le preguntó a Ijeoma si sabía del compromiso anterior de su ahora esposo y si pensaba que su boda apresurada sería efecto del despecho.



Pero ella descartó cualquier sugerencia de que su decisión no estuviera bien pensada.



"No me importa eso, cuando sabes lo que quieres, lo haces", afirmó.



Los novios habían sido amigos en Facebook durante más de un año, pero nunca se habían visto ni se habían hablado hasta el anuncio.



Sophy admitió que sus amigos se mostraron escépticos sobre el asunto, mientras que algunos todavía no lo creen, pero ella piensa que "cuando ves al hombre indicado, sabes que es el indicado".

¿Felices para siempre?





Ijeoma y Amedu se casaron el 6 de enero en una tradicional ceremonia Igbo, y publicaron fotos de su boda en Facebook, por supuesto.



Chidimma escribió un mensaje diciendo que la gente puede haber pensado que estaba bromeando, pero claramente no había sido así.



Como es de esperar, hubo reacciones mixtas, pero principalmente un gran apoyo para la pareja.



Quieren celebrar una boda religiosa en abril, dijo Amedu, y tal vez irse de luna de miel a algún lugar bonito.