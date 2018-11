La respuesta de la Casa Blanca a la demanda de CNN por retiro de periodista Jim Acosta

La cadena televisiva estadounidense CNN demandó el martes al gobierno de Donald Trump por suspender la acreditación de su corresponsal jefe en la Casa Blanca, Jim Acosta, tras un airado intercambio con el mandatario durante una rueda de prensa.

"CNN presentó una demanda contra la Administración Trump esta mañana en la Corte de Distrito de Washington DC", indicó la cadena informativa en un comunicado, señalando que "la revocación ilícita" de la acreditación de Acosta viola derechos garantizados en la Constitución estadounidense.

La Casa Blanca no tardó en responder ante la queja de la cadena de noticias estadounidense:

“Se nos ha informado que CNN ha presentado una queja en la que se cuestiona la suspensión del pase de Jim Acosta. Esto es simplemente lo más importante para CNN, y defenderemos vigorosamente esta demanda."

"CNN, que tiene casi 50 titulares de pases duros adicionales, y el Sr. Acosta no es más ni menos especial que cualquier otro medio de comunicación o reportero con respecto a la Primera Enmienda. Después de que el Sr. Acosta le hizo al presidente dos preguntas, cada una de las cuales respondió el presidente, se negó físicamente a entregar un micrófono de la Casa Blanca, para que otros reporteros pudieran hacer sus preguntas. Esta no fue la primera vez que este reportero se negó inapropiadamente a ceder ante otros reporteros."

"La Casa Blanca no puede llevar a cabo una conferencia de prensa ordenada y justa cuando un reportero actúa de esta manera, lo cual no es apropiado ni profesional. La Primera Enmienda no se cumple cuando un solo reportero, de más de 150 presentes, intenta monopolizar el piso. Si no se verifica este tipo de comportamiento, esto impide la capacidad del Presidente, el personal de la Casa Blanca y los miembros de los medios de comunicación para hacer negocios".

El retiro de las credenciales de prensa a Acosta supuso una escalada en las tensiones entre el presidente y CNN (Cable News Network), un canal de noticias para abonados conocido por su cobertura crítica del gobierno de Trump.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA en inglés) se congratuló de la demanda de la CNN y dijo que "revocar el acceso (de Acosta) a la Casa Blanca es una reacción desproporcionada ante lo ocurrido".