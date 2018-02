La charla que una mujer tuvo con su menor hijo ha llenado de asombro a miles de usuarios en Facebook. El tema de conversación es sobre los simulacros que las autoridades escolares realizan para evitar tiroteos como el ocurrido en Florida.

La madre del menor no dudó en subir a su cuenta de Facebook una transcripción de la charla que tuvo con su hijo.

"Quería estar segura de que mi hijo se tome en serio los simulacros y de que aproveche ese tiempo correctamente", señala la madre en Facebook.

El diálogo en Facebook empieza así:

Madre: Dime ¿qué se supone que debes hacer [en caso de un tiroteo]?

Hijo: Se supone que el maestro debe cerrar la puerta y poner papel negro sobre la ventana. [Luego] otros tres muchachos y yo empujamos la mesa contra la puerta. Después de eso, toda la clase se parará detrás de nosotros en la pared trasera.

Madre: Se supone que la clase debe estar detrás de quiénes...

Hijo: De tres niños y de mí. [Nosotros] estamos en el frente y ellos se quedan atrás.

Luego de esta respuesta, la madre escribe que creyó que su hijo era víctima de racismo debido a que en su salón estudiaban dos niños afroamericanos, y su hijo era uno de ellos.

Madre: ¿Por qué te eligieron para pararte frente a todos los demás si un tirador entra a tu escuela?

Hijo: No me eligieron. Yo me ofrecí para empujar la mesa y proteger a mis amigos.

Madre: ¿Por qué te gustaría ser voluntario para hacer eso?

Hijo: Porque si eso ocurre prefiero morir protegiendo a mis amigos que verlos morir a todos y ser el único sobreviviente.

Esta conversación causó emotividad en Facebook. La madre confesó que casi rompe en llanto tras la conmovedora respuesta de su hijo.

Esta es la publicación que la madre hizo en Facebook contando la charla que tuvo con su hijo.