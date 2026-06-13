Si bien Canadá es vista como la sede menos peligrosa, el país del arce ha invertido US$145 millones para garantizar el orden y proteger a los aficionados, mientras que en México las autoridades han blindado las calles para prevenir la violencia de los cárteles, pero también para enfrentar una caótica huelga de maestros que empezó el 1 de junio y amenaza con extenderse. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha garantizado la “total seguridad” del evento, ha desplegado casi 100.000 efectivos entre militares, policías y guardias privados como parte del plan Kukulkán, creado para proteger la Copa del Mundo.

En México, la Guardia Nacional resguarda el estadio que acogerá los duelos en Guadalajara, en medio de temores por la violencia de los cárteles de la droga. (Foto: AP) / Matias Delacroix

Pero si se habla de seguridad, es Estados Unidos el país que parece generar más preocupación. La popularidad internacional del presidente Donald Trump y su gobierno se ha visto erosionada por el estilo confrontacional del líder republicano y sus acciones en la geopolítica mundial, especialmente en lo que respecta a las guerras en Gaza e Irán. De hecho, la delegación iraní tuvo que trasladar su campamento de concentración a México debido al conflicto y rencillas diplomáticas con Washington.

EN LAS TRES SEDES Grandes multitudes 7 millones de personas se espera que visiten Estados Unidos por la Copa del Mundo.

de personas se espera que visiten Estados Unidos por la Copa del Mundo. 5 millones de visitantes llegarán a México durante el evento, según las autoridades. En Canadá la cifra esperada es de más de un millón.

La crispación aviva los temores a protestas, ataques y otras situaciones indeseadas durante el certamen, que son parte de las amenazas que las fuerzas del orden están listas para neutralizar en los estadios para los partidos del Mundial y los ‘fan fest’, así como en los aeropuertos y otros lugares críticos para las selecciones participantes y las autoridades mundiales invitadas.

Jorge Illa, historiador especialista en Deporte y Política, señala que es claro que actualmente hay un escenario de tensión debido a Trump, lo que genera un ambiente de incertidumbre muy alta.

“Preocupaciones de seguridad en los grandes eventos siempre tienen que haber. Eso es inevitable. En Estados Unidos tenemos el ejemplo de los JJ.OO. Atlanta 96, donde hubo un atentado en un momento en que no había tensión alguna. Por tanto, no se puede descartar un atentado en estos momentos, menos aún con toda la tensión en EE.UU.”, dice a El Comercio, y añade que a ello se suman potenciales focos de conflicto si se dan operativos migratorios, manifestaciones políticas o incluso tiroteos masivos sin ninguna reivindicación o motivación detrás.

La preocupación no es desmedida. De los tres, EE.UU. es el país con más ciudades sede (11 en total) y será escenario de 78 partidos, incluida la final en el MetLife Stadium, llamado Estadio Nueva York Nueva Jersey durante el torneo.

Miles de aficionados ven la ceremonia inaugural del Mundial 2026 antes del partido del Grupo D entre Estados Unidos y Paraguay en el Estadio de Los Ángeles, en Inglewood (California). (Foto: AFP) / ETIENNE LAURENT

Drones y lobos solitarios

Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, puso la magnitud del evento en estos términos: “En Estados Unidos es como si se vivieran 78 Super Bowls en 39 días”. El tamaño del desafío explica por qué ese país ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad de cara al evento, que combina los esfuerzos de una legión de agencias federales, así como de autoridades locales y estatales. Un total de 625 millones de dólares han sido distribuidos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en las 11 ciudades anfitrionas en Estados Unidos.

A TENER EN CUENTA Normas dentro y fuera del estadio Código de conducta La FIFA ha publicado el “Código de conducta del estadio”, donde se indica, entre otras cosas, que todas las personas que ingresen a un recinto deportivo mundialista deben pasar por un control de seguridad y revisión en el punto de entrada, así como obedecer las indicaciones de seguridad. Ítems prohibidos La lista de artículos prohibidos en los estadios incluye armas, explosivos, detonadores, herramientas de trabajo, cascos, encendedores, cerillas, bombas de humo y aerosoles, entre otros. Botellas transparentes Aunque inicialmente prohibió llevar botellas de agua a los estadios, la FIFA retrocedió y ya permite entrar con una botella transparente y reutilizable de hasta un litro de capacidad. Los bolsos que se pueden llevar también deben ser transparentes. Cero drones En EE.UU., la Administración Federal de Aviación restringe el espacio cerca a los estadios y los ‘fan fest’. Las violaciones a esa norma suponen penas de prisión federal, multas de hasta US$100.000 y la confiscación del dron. México y Canadá también han tomado precauciones ante estos aparatos.

En el centro de las preocupaciones están los drones, considerados una de las mayores amenazas desde que las guerras en Ucrania e Irán demostraron su potencial efecto devastador. Estados Unidos, que tiene una política de tolerancia cero frente a estos dispositivos en las zonas sensibles al evento, ha invertido unos US$365 millones en sistemas destinados a crear un escudo tecnológico que permita rastrear amenazas planteadas por esos objetos no tripulados y neutralizarlos.

Aunque han afirmado que los estadios serán “muy seguros”, los servicios de seguridad estadounidenses han reconocido que también están en alerta ante posibles ataques de “lobos solitarios”.

El analista internacional Roberto Heimovits considera que la mayor preocupación es la actuación de los lobos solitarios, cuya amenaza crece si se considera el uso que hoy pueden dar a los drones. “El riesgo es significativo porque los drones representan un adelanto tecnológico que de momento le aumenta la ventaja a un operador solitario que tiene pocos recursos. Estamos ante un cambio tecnológico que sí le da la ventaja a un terrorista solitario”, advierte a este Diario.

Explica que hay que tomar en cuenta que el objetivo principal de un terrorista o un grupo sedicioso no necesariamente es empañar el Mundial, sino aprovechar la presencia de una enorme cantidad de gente y de periodistas para atacar un blanco cercano. “Por ejemplo, pueden atacar un centro comercial o un centro de la comunidad judía, etcétera. El blanco no necesariamente va a ser un estadio, podrían ser los hinchas de un país en particular. La principal amenaza vendría de los llamados lobos solitarios”, afirma.

Las naciones anfitrionas dicen estar preparadas. Estados Unidos, México y Canadá comparten la mayoría de herramientas destinadas a resguardar este Mundial que acaba de empezar, entre ellas equipos y tecnología antidrones, redes de cámaras de vigilancia con IA, camiones de rayos X y hasta perros-robot que inspeccionan bolsos. A ello se suman agentes y grupos de inteligencia, que se desplegarán en la llamada ‘área blanda’ en las zonas más críticas para garantizar la seguridad de las multitudes. Esperemos que sea suficiente.