La líder opositora venezolana María Corina Machado felicitó este domingo al candidato conservador del Partido Popular (PP) español, Alberto Núñez Feijóo, por la victoria en las elecciones generales y aplaudió el “cambio clarísimo de rumbo” en España.

“Los españoles han hablado y han elegido un cambio clarísimo de rumbo. Esta nueva etapa en España será también un impulso para nuestra lucha por la libertad. Muy pronto, Venezuela volverá a ser libre y democrática. Cuentan con nosotros”, aseguró Machado en un post en su cuenta de X.

“Que viva España, que viva Venezuela y que viva la libertad!”, dijo la premio nobel de la paz.

El conservador Partido Popular (PP) ganó este domingo las elecciones generales adelantadas en España y podrá formar Gobierno con la Vox, ya que ambos superan con holgura los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados con casi el 90 % del voto escrutado.

Machado ha apoyado abiertamente durante la campaña española a la derecha y sobre todo a Vox y llegó a hablar con el candidato ultraderechista, Santiago Abascal, por videollamada apenas hace dos semanas cuando vinieron de visita a Venezuela los eurodiputados de VOX, Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías.

VIDEO RECOMENDADO