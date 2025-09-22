Revisa la efemérides del 22 de septiembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

El 22 de septiembre de 1980 Irak invade Irán y desata el comienzo de la guerra entre los dos países por el control de Chatt el Arab, una de las principales vías de salida de crudo en Oriente Medio.

Otras efemérides

1888 .- Se publica el primer ejemplar de la revista National Geographic.

1928.- El astrónomo alemán Karl Wilhelm Reinmuth descubre Arnica (el asteroide 1100).

1932.- El príncipe Abdelaziz Al Saud es proclamado rey de Arabia Saudí.

1934.- En Gresford (Gales) una explosión mata a 266 mineros y rescatadores.

1946.- Iberia inaugura su primer vuelo entre Europa y América del Sur con un trayecto entre Madrid y Buenos Aires.

1964.- Se estrena el musical ‘El violinista en el tejado’ en el teatro Imperial de Broadway, producción original que estuvo en escena en teatros de Nueva York hasta sumar 3.242 representaciones el 2 de julio de 1972.

1973.- Henry Kissinger jura su cargo como secretario de Estado de EEUU bajo la presidencia de Nixon.

1994.- La cadena NBC emite el primer capítulo de la exitosa serie ‘Friends’, que tras diez temporadas terminó el 6 de mayo de 2004.

1998.- El huracán George arrasa la República Dominicana. Más de 600 muertos.

2003.- El aventurero británico David Hempleman-Adams se convierte en la primera persona en cruzar el Océano Atlántico en un globo aerostático al aire libre.

2011.- El grupo de rock estadounidense REM anuncia su separación, después de 31 años en la escena musical.

2013.- Elecciones generales en Alemania. La canciller y líder cristianodemócrata, Angela Merkel, se impone con el 41,5 por ciento de los votos. Es su tercera victoria consecutiva desde 2005.

2022.- Ucrania y Rusia realizan el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la guerra.

NACIMIENTOS

1953.- Ségolène Royal, política socialista francesa.

1958.- Andrea Bocelli, cantante italiano.

1960.- Isaac Herzog, político israelí.

1976.- Ronaldo, futbolista brasileño.

DEFUNCIONES

1985.- Axel Springer, magnate de la prensa alemana.

2007.- Marcel Marceau, mimo francés.

2010.- Eddie Fisher, cantante estadounidense.

2013.- Álvaro Mutis, escritor colombiano.