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Resumen

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El rey Carlos III de Gran Bretaña saluda a los lugareños que portan banderas nacionales de Antigua y Barbuda, el 2 de noviembre de 2026. (Foto de Isabel Infantes / AFP).
El rey Carlos III de Gran Bretaña saluda a los lugareños que portan banderas nacionales de Antigua y Barbuda, el 2 de noviembre de 2026. (Foto de Isabel Infantes / AFP).
/ ISABEL INFANTES
Por Agencia AFP

El rey Carlos III dijo este martes que el comercio transatlántico de esclavos fue “una monstruosa injusticia”, durante una cumbre en Antigua y Barbuda de líderes de países de la Commonwealth, algunos de los cuales reclaman disculpas oficiales del Reino Unido por la trata en el período colonial.

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