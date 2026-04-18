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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un arma de doble filo. Así podríamos definir a la tecnología cuántica: se espera que cuando ella alcance un nivel de desarrollo significativo permitirá mejoras revolucionarias en ámbitos que van de la farmacología a la sostenibilidad ambiental. Pero también podría vulnerar los sistemas de cifrado que han protegido los datos de gobiernos, bancos y todo tipo de empresas por décadas, algo para lo que los ciberdelincuentes ya se están preparando.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.