Caso Lewinsky

Romance entre Mónica Lewinsky y Bill Clinton no fue abuso de poder, según Hillary Presionada sobre si la relación con la becaria fue un abuso de poder, la también ex secretaria de Estado afirmó: "no, no", y puntualizó que Lewinsky, que tenía 22 años en aquel momento, "era una adulta"

