Icon of the seas, el nuevo crucero más grande del mundo fue presentado por la empresa Royal Caribbean International. La embarcación de lujo, que debutará en enero de 2024, navegará con 5.600 pasajeros y unos 3.000 tripulantes y artistas. Además, incorpora más de 40 bares, restaurantes y locales de ocio nocturno.

El navío llega para quitarle el trono a “Wonder of the Seas” como el más gigantesco en navegar por el océano. Según se adelantó en su página web, el crucero tendrá un importante desarrollo técnico de innovación como los nuevos “balcones virtuales” que transforman los camarotes interiores en exteriores gracias a un amplio ventanal.

A través de un comunicado, el presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International, Michael Bayley,expresó que “ahora más que nunca, las familias y los amigos priorizan las experiencias en las que pueden vincularse y disfrutar de sus propias aventuras. Nos propusimos crear unas vacaciones que hicieran todo eso posible en un solo lugar para los buscadores de emociones fuertes, los entusiastas del relax y todos los demás, sin compromiso. Es esta combinación única en su tipo la que convierte a Icon en el futuro de las vacaciones familiares, y ese futuro ya está aquí”.

Las reservas comienzan el próximo 25 de octubre. / Royal Caribbean

Como primer vistazo, la compañía habló sobre los ocho vecindarios y atracciones que tendrá Icon of the Seas. Cada uno es un destino en sí mismo lleno de una variedad de experiencias, entretenimiento en vivo y formas de tomar un bocado y una bebida.

Algunas de las atracciones:

The Hideaway: es la primera piscina en suspensión en alta mar. Según la descripción de la compañía: “Esta piscina infinita insigne es la primera en su tipo en alta mar y no se parece a ninguna otra que hayas visto (o en la que hayas nadado) antes. Diseñada con bordes que desaparecen para puestas de sol perfectas y tumbonas rodeadas por agua, la piscina The Hideaway te dará el mejor día para tomarte fotografías en alta mar”.

Por otro lado, debuta Swim & Tonic, el bar con piscina más grande en alta mar y el primero en la flota de Royal Caribbean, que cuenta con su propia escena de piscinas exclusiva. “Este es el lugar al que debes ir para relajarte con bebidas heladas bajo el sol. Sumérgete en la manera más genial de beber algo y siéntate en el bar. O bien, refréscate en una de las tumbonas en el agua solo para disfrutar de la acción”, dice la promoción de la atracción.

Así es la piscina de alta mar más grande del mundo. / Royal Caribbean

Además, Royal Bay en la zona Chill Island. “Con más de 151.400 litros de agua, este extenso oasis es la piscina más grande en alta mar, y se completa con tumbonas en el agua y jacuzzis elevados que ofrecen vistas en altura. Aquí, encontrarás mucho espacio para tomar el sol o darte un chapuzón. Y siempre encontrarás bebidas refrescantes cerca”, explicó Icon of the Seas.

Por último, habrá dos atracciones indoor (bajo techo): Aquadome y Absolute Zero. El primero está ubicado en la corona del barco. Allí se harán desde presentaciones que “empujan los límites de la valentía” hasta “picoteos gourmet y la magia de la mixología, es asombroso e inspirador de día, e icónico de noche”. Mientras que en el segundo, se “observan hazañas audaces” en la arena de hielo más grande del mundo sobre mar, que cuenta con una proyección digital en alta resolución que “transforma todo lo que te rodea, del techo a la pista, frente a tus ojos”.

Además tendrá shows bajo techo como una pista de hielo. / Royal Caribbean

Asimismo, el debut del “Icon Class” marcará el próximo paso en el viaje de la compañía utilizando energía limpia. “Icon of The Seas’' será el primer barco de la línea de cruceros con tecnología de pila de combustible y propulsado por gas natural licuado (GNL), el combustible marino de combustión más limpia. El nuevo barco será el más sostenible de la línea de cruceros hasta la fecha”, indicó la empresa.

Por: “La Nación”, de Argentina / GDA