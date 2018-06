Una vez más, un argentino es noticia en las redes sociales por un acto vergonzoso: se viralizó otro video de un adulto haciendo que una joven rusa repita obscenidades sin entender lo que dice. Tal como ocurrió con Fernando Penovi y Claudio Fitterer, quienes no pudieron seguir viendo los partidos del Mundial Rusia 2018, esta vez fue Marcelo Génova quien sufrirá las consecuencias de sus actos, que fueron repudiados masivamente en las redes sociales.

Debido al video, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich le pidió a las autoridades rusas que se le retire el Fan ID para no poder ingresar más a los estadios y Konecta, la empresa donde trabaja el hombre cordobés, repudió el hecho y anunció a través de Twitter que está suspendido.



"El hecho tuvo lugar en el marco de una licencia anual de nuestro colaborador, quien está en Rusia por razones estrictamente personales y sin cumplir función alguna para nuestra empresa. (Su accionar) no refleja nuestros principios, ni las políticas de igualdad de género y antidiscriminatorias que promovemos. Su forma de proceder dista mucho de la filosofía que cultivamos y proclamamos en nuestra empresa, cuya dotación de más de 6.000 colaboradores está integrada en un 75 por ciento por mujeres", explica una parte del comunicado de la empresa.



Pese a la licencia, Génova quedó suspendido "hasta tanto el comité de ética, resguardando el derecho de defensa, defina el caso". Y, al mismo tiempo, no podrá seguir ingresando a los estadios del Mundial, tal como confirmó Bullrich por Twitter. "Marcelo Génova es otro de los argentinos que se dedicó a frenar a una joven en las calles de Rusia para hacerle decir barbaridades. Una conducta de abuso sexista que repudiamos, y por la cual le pedimos a las autoridades rusas que le retiren su Fan ID", señaló la ministra.



Por otro lado, el hombre decidió escribir un descargo en Facebook en el que pidió perdón y se mostró arrepentido por lo sucedido: "Mi nombre es Marcelo, soy la persona del video. Estoy en Rusia. Vine para seguir las instancias del Mundial de fútbol. Hice algo de lo que no me enorgullezco y quiero expresarles mis más sinceras disculpas. Recién cuando lo vi, pude dimensionar el horrible error que cometí del que me siento muy avergonzado. Es por eso que espero que ahora se viralice mi pedido de disculpas, en primer lugar a esta mujer rusa, luego a todas las mujeres, y también a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por este episodio. Yo, por mi parte, estoy verdaderamente muy apesadumbrado de mi actitud tan lamentable que no tuvo otra intención que hacer un chiste".



Fuente: "La Nación" de Argentina, GDA