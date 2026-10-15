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Resumen

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Una persona ve en un teléfono inteligente en Moscú, el 13 de octubre de 2026, imágenes del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia sobre la operación para detener a un periodista japonés acusado de espionaje. El FSB anunció el 13 de octubre de 2026 la detención de un periodista japonés por cargos de espionaje, según informaron los medios estatales. Moscú acusó al hombre, Yuki Imai, reportero del periódico Hokkaido Shimbun, de trabajar para la inteligencia japonesa con el fin de recopilar información sobre las capacidades defensivas de Rusia en la isla de Sajalín, en el Lejano Oriente ruso. (Foto de Tatyana MAKEYEVA / AFP)
Una persona ve en un teléfono inteligente en Moscú, el 13 de octubre de 2026, imágenes del Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia sobre la operación para detener a un periodista japonés acusado de espionaje. El FSB anunció el 13 de octubre de 2026 la detención de un periodista japonés por cargos de espionaje, según informaron los medios estatales. Moscú acusó al hombre, Yuki Imai, reportero del periódico Hokkaido Shimbun, de trabajar para la inteligencia japonesa con el fin de recopilar información sobre las capacidades defensivas de Rusia en la isla de Sajalín, en el Lejano Oriente ruso. (Foto de Tatyana MAKEYEVA / AFP)
/ TATYANA MAKEYEVA
Por Guillermo Vera Ayala

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunció esta semana la detención de un periodista japonés en la ciudad de Yuzhno-Sajalinsk (isla de Sajalín) por sospechas de espionaje. El hombre en cuestión fue identificado por la cancillería rusa como Yuki Imai, quien trabaja como corresponsal del periódico “Hokkaido Shimbun”.

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