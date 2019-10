Actualidad







Rusia bombardeó hospitales en Siria, asegura The New York Times y publica pruebas El artículo del New York Times incluye entre otras pruebas transmisiones de radio de la Fuerza Aérea rusa e historiales mantenidos por personas que se dedican a vigilar los cielos para advertir de posibles ataques, junto con videos de los puntos atacados y testimonios de testigos