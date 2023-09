Punto de vista

Por: Francisco Belaunde-Matossian, analista y profesor de política y derecho internacional

La ausencia de Putin responde claramente a la orden de captura internacional que pese en su contra. Por ese motivo prefiere no viajar, salvo que sea a un país en el que le aseguren que no habrá ningún problema. Se supone que la India garantizaría que no haya ningún problema, pero es un tema sensible. Recordemos que tampoco asistió a la cumbre BRICS en Sudáfrica.

Sin duda la mirada de Rusia está hoy centrada en Asia Central y África.

China y la India, por otro lado, tuvieron un problema fronterizo en 1962 en el que los chinos se apoderaron de parte del territorio que los indios consideraban suyo. A pesar de ser socios comerciales aún hoy en día mantienen roces por ese tema. No hay que olvidar, tampoco, que la India se está alineando cada vez más con Occidente: forma parte de la alianza Quad (integrada también por EE.UU., Australia y Japón para contrarrestar a China). Yhace muy poco el primer ministro Modi estuvo en la Casa Blanca, donde lo recibieron a cuerpo de rey.

Para Xi Jinping, sin decirlo explícitamente, esta ausencia es una forma de bajarle la dimensión a la reunión. Él sí coincidió con Modi en los BRICS, entonces su ausencia demostraría que le da hoy más importancia a los BRICS que al G20.