Por Guillermo Vera Ayala

El descenso de la natalidad en Rusia se ha convertido en una problemática cada vez más severa, al punto de que su gobierno ahora busca enviar a consultas psicológicas a las mujeres que no quieren ser madres.

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