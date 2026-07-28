Sin final a la vista. Todo indica que la guerra entre Rusia y Ucrania va camino a prolongarse mucho más tiempo tras los nuevos reclutamientos en las filas rusas. El gobierno de Vladimir Putin ordenó la incorporación de 27 mil efectivos a las Fuerzas Armadas, cifra compuesta por 25.000 militares y 2.000 administrativos, pero esta no sería el único refuerzo que se concretará en los próximos meses.

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