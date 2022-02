Conforme a los criterios de Saber más

El peruano Nivio Ilich Huamán Flor conoce bien el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hace ocho años tuvo que dejar la vida que tenía en Crimea cuando dicha península ucraniana fue anexada por Moscú. Cerró sus negocios, vendió su departamento y se mudó a Kiev, la capital. No le parecía lógico quedarse en una zona que era foco de tensión. Pero ahora todo el país se ha convertido en zona minada. La guerra ya empezó y son todos los residentes de la antigua república soviética los que sienten el horror.

“A mí lo que más me preocupa es mi familia”, dice Nivio a través de una llamada de WhatsApp. Ha empezado a caer la tarde del jueves 24, el día que quedará marcado como el del inicio de la invasión militar rusa por el este de Ucrania, y los bombardeos aún se escuchan en todo el país.

Nivio teme por su esposa y sus dos hijos, los tres ucranianos, con quienes vive en la región de Odessa, al sur del país. Ahí, nuestro compatriota, que lleva 30 años en Ucrania, tiene un restobar peruano que ahora deberá mantener cerrado. La prioridad es ponerse a salvo.

“La guerra, la invasión, los bombardeos se están produciendo y continúan en todo el país. En el sur, donde estoy yo, cayeron unas cuantas bombas en el transcurso del día”, dice a El Comercio. Cuenta que las calles ya prácticamente están vacías, no hay mucha gente ni autos. Las personas o están en sus casas o ya se fueron. El peruano y su familia siguen en su hogar a la espera de alguna buena novedad. “Pero al parecer no va a ser así. Tendremos otra noche dura aquí”.

El paso de las horas es especialmente complejo para Nivio. Sus hijos varones tienen 12 y 19 años y el mayor está llamado a hacer servicio militar y tiene prohibido salir del país, al igual que todos los jóvenes mayores de 18 años. Nuestro compatriota intentó durante varios días sacar a su hijo mayor de Ucrania, pero no fue posible.

“Yo quisiera que mi familia se vaya de acá por lo menos a las zonas más cercanas a la frontera con Polonia. No puedo mover a mi primogénito porque en cualquier momento lo pueden detener y le van a confiscar el documento y se lo pueden llevar al Ejército”, dice con preocupación.

“No podemos ir a otro país, no podemos cruzar las fronteras porque están cerradas”, lamenta.

En notoria inferioridad

Nivio comparte su preocupación con todos los residentes de Ucrania que se han visto envueltos en una guerra que no pidieron. El compatriota afirma que los ciudadanos no quieren participar en un conflicto bélico, mucho menos con Rusia. Según datos de cancillería facilitados a El Comercio, 84 connacionales estaban registrados en el padrón electoral en Ucrania para las elecciones del 2021.

“Ucrania no tiene la misma capacidad militar que Rusia. Hay que tener en cuenta que desde su independencia Ucrania es un país que se desarmó casi completamente, incluso sus bombas atómicas, que heredó de la Unión Soviética, ahora no tiene ni una. En estos ocho años ya podemos hablar de un Ejército ucraniano, que tiene un poco más de preparación y que tiene armas gracias a la ayuda de Occidente. Pero no es suficiente para contrarrestar una invasión rusa”, señala.

La operación militar rusa está alcanzando varios objetivos militares por todo Ucrania, como este ataque a un aeropuerto militar cerca de la ciudad de Járkov.

Cuenta que, por el momento, los ataques fuertes vienen por el norte con bombardeos que usan cohetes de larga distancia. Según las noticias, desde Bielorrusia. Las autoridades informan que ya hay decenas de muertos de ambos lados. En Odessa, al menos 18 personas murieron a consecuencia de un ataque aéreo ruso perpetrado contra una unidad militar.

“Los ánimos están por los suelos. Mi más grande preocupación son mis hijos y mi esposa, que se siente muy mal por todo lo que está sucediendo”, dice Nivio, quien aún puede tener algún tipo de comunicación con amigos y familiares a través del teléfono. Pero teme que pronto no sea así.

