Rusia: "No permitiremos un nuevo uso de la fuerza en Siria"

Rusia "no permitirá un nuevo uso de la fuerza" contra el territorio de Siria, declaró este jueves el embajador ruso en Holanda, Alexander Shulgin, en nombre del Ministerio de Defensa de su país y como respuesta a las amenazas estadounidenses.



"Nuestros socios estadounidenses están amenazando con un nuevo uso de la fuerza contra Siria, pero no vamos a permitir eso", advirtió el embajador en una rueda de prensa en La Haya.

Shulgin reiteró la postura de su país de que el presunto ataque químico del pasado 7 de abril en la localidad siria de Duma es una "pura acción inventada" y afirmó que las personas que aparecen en los vídeos siendo curadas en hospitales "son actores involuntarios".



Las delegaciones rusa y siria en La Haya llevaron el jueves ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) a al menos 14 supuestos testigos de lo ocurrido en Duma -ahora controlada por militares sirios y rusos-, entre ellos un niño de 11 años conocido como Hasan Diab.



En la misma conferencia de prensa, este niño aseguró que él "estaba jugando cerca de casa" cuando escuchó gritos y salió "corriendo hacia el hospital por miedo" y fue ahí donde le empezaron a "echar agua" en la cara "cuando no pasaba nada extraño".



Su padre, con el mismo nombre, añadió que él fue a buscar a su hijo y a su mujer al hospital pero no le "permitieron llevarlos" a casa y aseguró que "en el hospital no olía a nada extraño" y que se ha traído a La Haya a toda su familia para "demostrar que todos están bien y lo que se cuenta es mentira".



La delegación rusa en La Haya organizó esta rueda de prensa con todos sus invitados procedentes de Siria, los mostró uno a uno en los vídeos publicados por algunos grupos de la oposición siria y les pidió explicar a los periodistas lo que ocurrió en el interior del hospital el día del ataque.



Por otro lado, este jueves el secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, dijo que fuerzas francesas de operaciones especiales llegaron a Siria en las últimas dos semanas para ayudar a Estados Unidos en su lucha contra el grupo Estado Islámico.



"Los franceses nos reforzaron en Siria con fuerzas especiales en las últimas dos semanas", dijo Mattis en una audiencia en el Congreso, añadiendo que el esfuerzo anti-EI está siendo "revitalizado" en Siria.



Fuente: EFE/AFP