El Ministerio de Exteriores de Rusia anunció que ha propuesto a Estados Unidos firmar un acuerdo que incluya garantías de no injerencia en las elecciones y otros procesos políticos internos.

La portavoz de Exteriores, María Zajárova, explicó que esa propuesta le fue presentada el pasado 21 de diciembre al nuevo embajador de Estados Unidos, John Huntsman.

"En dicha carta se confirmó la disposición a intercambiar cartas u otra clase de garantías de no injerencia mutua en elecciones y otros procesos políticos internos", dijo Zajárova en rueda de prensa.



La diplomática aseguró que esa carta recordaba los deseos de Washington de influir en los asuntos internos rusos en su propio beneficio.



Zajárova, quien dijo que Moscú aún está a la espera de una respuesta, recordó que Washington ya se negó a firmar una declaración conjunta sobre la no injerencia en los asuntos internos del otro país.



La declaración debía haber sido resultado de las conversaciones entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, durante la última cumbre del G20 en Hamburgo.



"En cambio, y creo que ustedes pueden adivinarlo a la primera, los estadounidenses declinaron adoptar tal documento", comentó.



La portavoz de Exteriores volvió a acusar a Estados Unidos de injerencia en sus asuntos internos por criticar la decisión de la comisión electoral de no registrar la candidatura del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, a las elecciones presidenciales de 2018.



"Esa declaración del departamento de Estado es una injerencia directa en el proceso electoral y en los asuntos internos de un Estado extranjero", apuntó.



La pasada semana, en su primera visita a Rusia, el ministro de Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, denunció que hay "muchas pruebas" de la injerencia rusa en los procesos electorales en Estados Unidos, Alemania, Francia y Dinamarca.



