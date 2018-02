Rusia recibe cuerpo de piloto de avión derribado en Siria

El cadáver de un piloto ruso de un avión derribado hace tres días por el Organismo de Liberación del Levante, la alianza de la ex filial de Al Qaeda en Siria, fue entregado el martes a las tropas de Rusia en el país árabe, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



La ONG apuntó que la facción islamista la Legión de Sham fue la que entregó los restos del piloto a las autoridades rusas, aunque el grupo que abatió el avión estaba vinculado al Organismo de Liberación del Levante.



La fuente recordó que el avión se estrelló en una zona entre las localidades de Saraqueb y Marat al Nuaman, en la provincia noroccidental siria de Idleb, el pasado sábado después de que fuera alcanzado por las baterías antiaéreas de los islamistas.



El piloto de Rusia pudo saltar en paracaídas pero cuando llegó al suelo fue rodeado por los combatientes de facciones, que, tras un intercambio de disparos, lo mataron.

En un comunicado publicado en Telegram, el Organismo de Liberación del Levante afirmó el martes que derribó el avión ruso, un Sukhoi 25, el pasado día 3, pero que cuando sus milicianos se dirigieron al lugar donde se estrelló el aparato para recuperar el cadáver del piloto este había desaparecido.



La nota acusa a "una de las facciones revolucionarias", sin nombrarla, de haber capturado el cuerpo.



"En consecuencia, les hicimos una petición oficial para que nos lo entregaran porque consideramos que es un derecho legal y conocido que quien abate un avión es quien tiene derecho a recuperar sus restos y los del piloto para emplearlos después para liberar presos o para un intercambio de prisioneros", recordó.



No obstante, el Organismo de Liberación del Levante aseguró que no ha obtenido respuesta por parte del grupo que capturó el cadáver y se mostró sorprendido al saber "de la llegada hoy de su cuerpo a Moscú".



La alianza de la ex filial siria de Al Qaeda dijo, por otro lado, que todavía conserva en su poder los restos de cinco pilotos rusos de dos aviones derribados en 2016 con el objetivo de emplearlos en futuros canjes de prisioneros.



Fuente: EFE