El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró este lunes que no tiene “diferencias” con sus socios europeos y aseguró que responderá “esta semana por escrito” a las exigencias de seguridad solicitadas por Rusia, en medio de la tensión por Ucrania.

Así lo indicó el portavoz de la cartera de Exteriores de EE.UU., Ned Price, en su rueda de prensa diaria, la primera tras el encuentro del pasado viernes en Ginebra (Suiza) entre el secretario de Estado, Antony Blinken, y con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

Price subrayó que “no hay diferencias” entre Washington y sus aliados europeos e insistió en que la preferencia del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, es seguir “la vía de la diplomacia y el diálogo”.

En los últimos días, y pese a la retórica de unidad, Washington y los socios europeos parecen afrontar la situación en la frontera ucraniana con diversos niveles de urgencia.

Mientras que Estados Unidos anunció este domingo la retirada del personal no esencial de su embajada en Kiev, los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) no apreciaron este lunes riesgo de “ataque inminente” por parte de Moscú, por lo que indicaron que no van a tomar medidas similares.

Una vez más, Price recalcó que “si las fuerzas de Rusia cruzan la frontera, eso es una nueva invasión”, por lo que recibirá “una respuesta rápida, severa y unida” por parte de EE.UU. y la OTAN.

Tras la reunión del viernes en Ginebra, Moscú espera que esta semana EE.UU. y la OTAN respondan por escrito a su exigencia de garantías de seguridad que incluyen, entre otros aspectos, poner freno a una mayor expansión de la Alianza, así como el cese de toda cooperación militar con la antiguas repúblicas soviéticas.

En ese sentido, Price afirmó que esperan “estar en posición de enviar la respuesta” a Moscú por escrito esta semana, sin ofrecer más detalles.

El portavoz remarcó, asimismo, que Washington ha consultado al respecto con sus socios transatlánticos e “incorporará esos comentarios en su respuesta escrita” a Rusia.

La tensión se ha incrementado aún más después de que Washington admitiera la posibilidad de enviar militares a Europa del este y los países bálticos, y que la OTAN reforzara su flanco oriental, algo que Rusia denuncia como una “histeria” de Occidente.

En este sentido, el Pentágono anunció que ha puesto en alerta “elevada” a 8.500 soldados ante el aumento de la tensión con Rusia por Ucrania, aunque advirtió que todavía no ha adoptado ninguna decisión sobre su despliegue en el este de Europa.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Estados Unidos destacó el martes que Rusia está lista para atacar a Ucrania "en cualquier momento" y advirtió que occidente "no descarta ninguna opción", previo a un encuentro en Ginebra entre los cancilleres de Washington y Moscú. (Fuente: AFP)