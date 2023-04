ENTREVISTA

"No hay completa confianza en Estados Unidos"

María Puerta Riera

Analista internacional

¿Por qué el Pentágono califica esta filtración de "grave riesgo" para la seguridad del país?

En principio porque ellos todavía no han identificado la procedencia y los actores involucrados en la filtración y creo que no lo van a hacer. Yo dudo que sepamos cómo ocurrió porque para Estados Unidos hacerlo no solamente sería reconocer su debilidad -desde el punto de vista de la seguridad- o la vulnerabilidad que pueden tener internamente, sino porque tampoco van a compartir detalles para que más personas sepan cómo se hace. Se entiende que el hermetismo es una manera de protegerse y de no verse tan vulnerables.

¿Qué tan perjudicial es esto para EE.UU.? ¿Qué consecuencias puede tener?

Yo creo que la gravedad de esta situación -y hacia allá es que se dirigen los esfuerzos de control de daños- es que Estados Unidos desde que está Joe Biden en la presidencia ha sido muy eficiente en este aspecto y quedó claro cuando la inteligencia del país informó de la inminente amenaza rusa a Ucrania. Esto lo que revela, por una parte, es que los si los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos no tienen penetrado el sector militar ruso o al menos quienes están al frente de la estrategia en Ucrania, al menos lo que hay es un enorme esfuerzo del punto de vista de las redes de inteligencia de Estados Unidos con Europa. Ahí lo que se evidencia es que han sido muy efectivos, han penetrado en Rusia y en su estamento militar, pero, de igual forma, son vulnerables a que haya este tipo de filtraciones.

La filtración no solo ha involucrado documentos sobre la guerra en Ucrania, sino también espionaje a aliados, como Israel y Corea del Sur. ¿Cómo puede mellar la confianza que ellos tienen con EE.UU.?

No es la primera vez que Estados Unidos tiene información sobre sus aliados, pero los aliados también tienen información sobre Estados Unidos. Lo que se está haciendo público es algo que se sobreentiende que ocurre. No hay completa confianza en Estados Unidos, no solo por Biden y los organismos de inteligencia estadounidenses, sino por los antecedentes mismos del país, como lo prueban los documentos que Trump mantuvo en su poder hasta hace poco. Se ha dicho que el expresidente tiene documentación no solo catalogada como ‘top secret’, sino de que hay indicios que hay información mucho más sensible. Entonces hay una profunda desconfianza hacia Estados Unidos, quizá también aumentada por la manera de cómo se manejó el tema de inteligencia en la presidencia de Trump.

¿Qué estrategia debería adoptar Washington ante ello?

El control de daños que tiene que hacer el Pentágono ahora es, por una parte, garantizarles a los aliados que va a haber corrección, que se va a buscar a los culpables y que se aclarará cómo se filtró esto. Por otro lado, el Pentágono ha estado insistiendo en que la información filtrada parecía originalmente cierta, pero que ha sido alterada. Eso también tiene que generar algún tipo de debate sobre a quién le interesa alterar esa información. A mí me parece que hay un tema de desconfianza y de lograr mantener el foco en la necesidad de apoyar a Ucrania, pero sobre todo de prevenir que Rusia utilice estos eventos a su favor, que es lo que está haciendo. Rusia está usando esto para manipular y para hacerle daño a la alianza, a Estados Unidos y a Europa, sino también para socavar las bases de apoyo a Ucrania.

¿Cómo esta política de vigilancia afecta la imagen de Estados Unidos?

Estas son cosas que han pasado antes. Durante la presidencia de Barack Obama hubo una filtración que revelaba que Estados Unidos espiaba a Ángela Merkel. Eso lo hacen todos los gobiernos porque esa es una manera no solo de saber en qué andan, sino también se protegerse. Recabar información un tema de seguridad nacional. Si no fuese por esa política de vigilancia, Estados Unidos no hubiese sabido que Rusia iba a invadir Ucrania. Suena terrible, pero a veces no se trata ni siquiera de falta de confianza hacia los aliados, sino que forma parte de mecanismos de seguridad y defensa. Aquí lo grave es que se utilice esa información para generar conflicto entre aliados.