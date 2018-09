Cuando la carne está lista, Nusret Gökçe comienza su "performance".



Con sus típicas camisetas de cuello abierto y gafas de sol, el excéntrico chef turco deshuesa y pica los filetes acompañando cada corte del cuchillo con una cadencia rítmica y un llamativo movimiento corporal.



Luego viene clímax, por el que ya se hizo viral y conocido en el vasto mundo de las redes sociales en enero del 2017: coloca la mano en forma de cisne y, casi con desdén, lanza de forma caprichosa granos gruesos de sal de mar sobre la carne cortada.



La actuación con que acompaña el servicio "de la sal" de cada plato ya le valió un sobrenombre: Salt Bae y su fama le ha acompañado para abrir restaurantes en Dubái, Abu Dhabi, Doha, Miami y New York y está en trámites para abrir otro en Londres.



Pero Nusret Gökçe está ahora en el centro de una polémica.



Un video difundido por él mismo el lunes en sus cuentas de Instagram y Twitter lo mostraban sirviendo y salando cordero para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores en una cena durante una escala en Estambul en el viaje de regreso de China del mandatario.



Las grabaciones, que fueron eliminadas más tarde, muestran al mandatario comiendo, fumando un puro tomado de una caja grabada con su nombre o sobreponiéndose una camiseta con la imagen del chef, mientras Flores come el cordero que Salt Bae corta con destreza.



"Esto es una sola vez en la vida", se le oye decir a Maduro.



El video se volvió viral en las redes sociales de Venezuela, donde los usuarios crearon memes y políticos opositores cuestionaron al presidente por almorzar en un lujoso restaurante mientras millones de venezolanos pasan hambre.



Un estudio universitario publicado en febrero pasado indicó que casi dos tercios de la población de Venezuela perdieron un promedio de 11 kilogramos de su peso corporal en 2017, mientras el 87% de la población se consideró en la pobreza.

Mientras los venezolanos sufren y mueren por hambre, Nicolás Maduro y Cilia disfrutando de uno de los restaurantes más costoso del mundo, todo esto a costa del dinero robado al pueblo venezolano. pic.twitter.com/ScRZHAsYYM — Julio Borges (@JulioBorges) 17 de septiembre de 2018

Las críticas llegaron también hasta Salt Bae y a sus restaurantes en Estados Unidos: el senador republicano Marco Rubio cuestionó también lo sucedido y ofreció la dirección y el teléfono del establecimiento en Miami para que las personas llamaran a quejarse.



Pero ¿quién es este famoso chef que que es considerado una celebridad tanto dentro como fuera de Turquía?

De carnicero a celebridad



Nacido en 1983 e hijo de un minero de carbón, Gökçe vivió la mayor parte de su infancia y juventud en la pobreza.



De hecho, no pudo pasar de la escuela primaria por la delicada situación financiera de su familia.



Según contó en una entrevista con la cadena NBC a los 14 años comenzó a trabajar en una carnicería y los cortes de carne que aprendió a hacer allí marcarían después su destino.



"Empecé trabajando más de 13 horas al día como asistente de cocina de un carnicero", contó.

Todo estaba a punto de cambiar cuando cumplió 27 años y decidió utilizar el dinero que había ganado durante esos años para cumplir un sueño pendiente.



"En 2010 abrió su primer restaurante en Estambul. Pero lo que decidió su carrera posterior fue un viaje que hizo a Argentina y a Estados Unidos para aprender sobre los cortes de carne y las distintas formas de preparación. Ahí fue donde aprendió la técnica que lo hizo conocido", explica a BBC Mundo Onur Erem, del servicio turco de la BBC.



De regreso a su país en 2012, Gökçe recibió un financiamiento de Ferit Şahenk, el noveno hombre más rico de Turquía, para abrir nuevos restaurantes. Fue el inicio de su cadena Nusr-Et Steakhouse.



La compañía pronto se convirtió en un sinónimo de comida gourmet en Estambul y otras ciudades de Turquía... y del mundo.

Para el 2014 abrió una sucursal en Dubái.



Pero su salto a la fama internacional se dio casi por accidente a inicios del 2017.

El salto a la fama



Fue entonces cuando un video publicado en redes sociales lo mostró por primera vez cortando sugerentemente la carne y espolvoreando teatralmente la sal.



El video se volvió viral.



"Detrás de esos videos hay una gran campaña de relaciones públicas que resultó ser muy exitosa. Es una persona con mucho carisma, muy teatral y eso fue aprovechado por sus agentes", opina Erem.



Sin embargo, según el chef, su famosa forma de salar la carne nació como un proceso "natural".



"No lo hice para llamar la atención, es mi toque final, como si estuviera bendiciendo la carne", contó en una entrevista.



Desde entonces, sus imágenes y videos preparando la carne para celebridades de todo el mundo, desde Leonardo Di Caprio y David Beckham hasta Beyoncé han corrido de un tiempo a otro por las redes sociales.

También otras que le han generado polémica de un lado u otro, como cuando publicó una imagen fumando un puro con una imagen de Fidel Castro de fondo.



Ahora, los videos con Maduro lo han puesto otra vez en el centro de la controversia.



"Un hombre muy simpático, muy alegre. Me dijo varias veces que admira mucho Venezuela", contó Maduro en un mensaje televisado luego de que se conocieran los videos de su cena en el restaurante turco.



Sin embargo, Erem considera que en realidad no hubo una motivación política del chef con la visita de Maduro.



"Mucha gente lo critica incluso desde antes de esto. Pero en realidad no creo que tenga una orientación política. Siempre publica fotos y videos de las personalidades que lo visitan, porque es muy mediático y busca hacer marketing. Solo busca popularidad y creo que era lo que también buscaba en este caso, aunque no le haya salido muy bien", indica el periodista del servicio turco.