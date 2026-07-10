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Resumen

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reciben al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante la cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en Ankara. (Foto: Ludovic MARIN / POOL / AFP)
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reciben al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante la cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en Ankara. (Foto: Ludovic MARIN / POOL / AFP)
/ LUDOVIC MARIN
Por Fernando Roca Canales

Hace apenas unas semanas, Donald Trump amenazaba con tomar represalias contra España por negarse a respaldar algunas de sus posiciones internaciones. Esta semana, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara (Turquía), el presidente estadounidense reafirmó lo anterior al describir a España como una “causa perdida”, un “aliado terrible” y un país con el que no deseaba mantener más relaciones comerciales. Sin embargo, horas después, el mismo mandatario norteamericano sorprendió al afirmar que el país europeo se había “redimido por completo” tras acceder a una supuesta solicitud de pago vinculada a la OTAN.

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