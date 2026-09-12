icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Si algo tienen en común los aspirantes a próximo líder de la ONU, es su promesa de reformar un organismo cuya influencia se ha diluido en medio de guerras y crisis mundiales, ante las cuales sus pronunciamientos y advertencias han caído en saco roto. Los ocho candidatos que aspiran a suceder a António Guterres como secretario general del máximo organismo multinacional a partir del 1 de enero del 2027 saben que quien reemplace al portugués tiene mucho por hacer.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.