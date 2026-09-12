La elección del jefe de la organización que nació hace 80 años de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial sigue abierta. Varios de los nombres en la contienda despertaron entusiasmo, pero el segundo –y más reciente– sondeo informal y confidencial realizado en agosto por los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) movió el tablero y evidenció una falta de consenso que no sería tan fácil de solucionar.

Pese a que nada está dicho, hay hallazgos interesantes. La excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett desplazó como favorita a la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, quien había salido victoriosa en la primera votación de julio. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, se mantuvo en el tercer lugar, pero su nivel de respaldo se redujo. El diplomático ugandés Olara Otunnu tuvo el mayor incremento en el apoyo a su postulación.

En tanto, la exmandataria chilena Michelle Bachelet, cuya candidatura perdió el respaldo del gobierno de su país tras la asunción de José Antonio Kast, se desinfló hasta situarse en el penúltimo lugar. Las otras cartas sudamericanas son la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y la diplomática y exministra de Comercio de Ecuador Ivonne A-Baki, aunque parecen tener pocas opciones.

1 Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) Excanciller de Guyana y actual embajadora de ese país ante la ONU

Edad: 52

Nominada por: Guyana 2 Rebeca Grynspan (Costa Rica) Exvicepresidenta de Costa Rica y secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad)

Edad: 70

Nominada por: Costa Rica 3 Rafael Grossi (Argentina) Director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

Edad: 65

Nominado por: Argentina 4 María Fernanda Espinosa (Ecuador) Diplomática ecuatoriana y expresidenta de la Asamblea General de la ONU

Edad: 61

Nominada por: Antigua y Barbuda 5 Michelle Bachelet (Chile) Expresidenta de Chile

Edad: 74

Nominada por: Brasil y México 6 Ivonne A-Baki (Ecuador) Política y diplomática ecuatoriana

Edad: 75

Nominada por: Tonga 7 Olara Otunnu (Uganda) Exdiplomático ugandés y ejecutivo de la ONU

Edad: 76

Nominado por: Uganda 8 Macky Sall (Senegal) Expresidente de Senegal

Edad: 64

Nominado por: Burundi

Además de las altas expectativas de que se elija por primera vez a una mujer como secretaria general de la ONU, la contienda despierta especial interés en nuestra región, que esta vez ha postulado a más candidatos que el resto de continentes. Si se cumple la regla no escrita de alternancia geográfica, el nuevo líder o lideresa del organismo internacional debería provenir de Latinoamérica y el Caribe.

UN PERUANO EN EL PUESTO La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha tenido un solo secretario general latinoamericano: el destacado diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar, que ocupó el cargo entre 1982 y 1991.

Escenario complejo

Elegir al sucesor de Guterres no será sencillo. Los sondeos informales del Consejo de Seguridad podrían extenderse hasta los últimos meses del año. Para ser elegido, el postulante debe obtener al menos nueve votos y evitar el veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes del consejo: EE.UU., Rusia, China, Francia y Reino Unido. Ellos tienen la última palabra.

Cuando finalmente se pongan de acuerdo, los integrantes del consejo recomendarán a un único candidato, cuyo nombre será sometido ante los 193 países de la Asamblea General de la ONU para su aprobación definitiva, que debe darse antes de que Guterres termine su mandato el 31 de diciembre.

El primer desafío será que los países con derecho a veto lleguen a un acuerdo. Una tarea compleja en un momento de gran división entre las potencias y en el que Estados Unidos –el miembro más poderoso– ha expresado su desdén hacia el rol de la ONU en la escena global. Donald Trump ha sido particularmente incisivo y se ha preguntado públicamente si ese organismo aún debería existir.

“El panorama todavía no está claro. Hay nombres que suben y bajan. Es muy probable que EE.UU. presione para que la regla no escrita de rotación regional siga vigente, aunque por el carácter impredecible de Trump no podemos asegurar a qué candidato apoyará”, dice a El Comercio Francesco Tucci, analista internacional y director de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

El experto advierte que si bien el secretario general de la ONU tiene un cargo influyente, su capacidad de acción política se ha reducido. “No hay que tener muchas expectativas. Lo hemos visto con Guterres, que varias veces ha llamado a negociaciones en los diversos conflictos, pero todo ha sido letra muerta. Es un período de gran incertidumbre, el nuevo secretario la tiene muy difícil. Será una figura de prestigio, pero en muchas ocasiones nadie lo va a escuchar, sobre todo las potencias”, concluye.