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Resumen

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Visitantes recorren la Exposición de Logros Aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán en el Parque Aeroespacial Nacional en las afueras de Teherán, el 12 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Visitantes recorren la Exposición de Logros Aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán en el Parque Aeroespacial Nacional en las afueras de Teherán, el 12 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).
Por Agencia AFP

El secretario general de la ONU pidió el lunes a la comunidad internacional que actúe para establecer un acuerdo internacional vinculante que regule el uso de las “despiadadas” armas letales autónomas, a menudo calificadas de “robots asesinos”.

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