El secretario general de la ONU pidió el lunes a la comunidad internacional que actúe para establecer un acuerdo internacional vinculante que regule el uso de las “despiadadas” armas letales autónomas, a menudo calificadas de “robots asesinos”.

La ONU acoge esta semana en Ginebra la séptima conferencia de revisión de la Convención sobre ciertas armas convencionales (CCAC) con el debate abierto sobre si regulares esos sistemas de armas que eligen y atacan a sus objetivos sin control humano.

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“Actúen para impedir el uso y la proliferación de estas armas despiadadas. Nunca debemos dejar de proteger a los civiles frente a la carnicería y la devastación causada por los conflictos armados, ni de prevenir el sufrimiento innecesario”, declaró António Guterres en un video emitido en la apertura de esta conferencia.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habla durante una entrevista en la 31.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Turquía, el 12 de noviembre de 2026. (Foto de OZAN KOSE / AFP). / OZAN KOSE

“Demos juntos prioridad a la humanidad ya la protección”, añadió.

La conferencia se reúne hasta el 20 de noviembre a los 128 Estados miembros de esta convención, donde las decisiones se toman por consenso, lo que dificultará el proceso de negociación.

Una amplia mayoría de Estados, respaldada por la ONU y numerosos ONG, reclaman un acuerdo internacional que imponga reglas claras sobre este tipo de armamento.

Pero un pequeño grupo de países, entre ellos Estados Unidos, Rusia e Israel, se oponen a cualquier norma vinculante.

“Jurídicamente vinculante”

“Las nuevas tecnologías -en particular los sistemas de armas autónomas- plantean nuevos desafíos humanitarios, jurídicos, éticos y de seguridad”, subrayó Guterres.

“Les insto a entablar negociaciones con miras a un instrumento jurídicamente vinculante para regular los sistemas de armas autónomas, que incluyen prohibiciones y restricciones claras”, pidió.

Drones de Irán en la Exposición de Logros Aeroespaciales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el Parque Aeroespacial Nacional en las afueras de Teherán, el 12 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

La organización humanitaria Human Rights Watch aseguró que si no se actúa con decisión en esta conferencia, la población civil quedaría “peligrosamente expuesta”.

“La necesidad de regular las armas autónomas ha adquirido una nueva urgencia” con los avances en inteligencia artificial, dijo de su parte Laurent Gisel, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

A finales de octubre, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución con el apoyo de 164 Estados que insta a negociar normas sobre las armas autónomas.

Sin embargo, cinco países votaron en contra (Estados Unidos, Rusia, Israel, Corea del Norte y Bielorrusia) y nueve se abstuvieron, entre ellos Irán, China y Arabia Saudita.

Paralelamente, Washington propuso a principios de octubre un proceso de cinco años para elaborar un instrumento no vinculante, mientras que las oenegés y Cruz Roja reclaman un plazo de un año.

Pero, ante la oposición de grandes potencias, los observadores ven poco probable que esta semana se alcance en Ginebra un acuerdo para iniciar conversaciones sobre normas vinculantes.