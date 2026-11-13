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Resumen

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El presidente de China Xi Jinping y el de Estados Unidos Donald Trump pasan revista a las tropas durante la ceremonia de recibimiento en la Casa Blanca. (EFE/JIM LO SCALZO).
El presidente de China Xi Jinping y el de Estados Unidos Donald Trump pasan revista a las tropas durante la ceremonia de recibimiento en la Casa Blanca. (EFE/JIM LO SCALZO).
Por Fernando Roca Canales

La disputa tecnológica entre Estados Unidos y China suma un nuevo episodio a pocos días del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen (China). Esta vez el detonante ha sido un caso de presunto espionaje que involucra a Jensen Huang, quien acaba de renunciar a la dirección ejecutiva de Nvidia, y a una empresaria china señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses de mantener vínculos con Beijing.

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