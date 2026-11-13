En las últimas horas, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, acusó a Washington de fabricar “narrativas de espionaje” para justificar nuevas restricciones tecnológicas contra su país. Beijing rechazó las acusaciones contra Alice Huang, vinculada sentimentalmente al empresario y señalada como presunta colaboradora de la inteligencia china. La funcionaria sostuvo que el progreso tecnológico de su país responde a la innovación propia y a la cooperación internacional.

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El episodio adquiere mayor relevancia por su cercanía con la reunión entre los mandatarias de ambas superpotencias. Además, la salida de Jensen Huang de Nvidia ha intensificado las indagaciones sobre la compañía y sus relaciones comerciales con China. Aunque las acusaciones de espionaje no han sido demostradas públicamente, el caso ha reavivado las preocupaciones en Washington sobre la transferencia de tecnología sensible.

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, señaló que existe un consenso en formación dentro del Congreso para limitar las exportaciones de semiconductores a China. Esto podría complicar la flexibilización de los controles que la Administración Trump había permitido para determinados chips, como los H200 de Nvidia, cuyas exportaciones están sujetas a licencias y condiciones de seguridad.

Así luce el chip MX570 de Nvidia. (Foto: Nvidia)

La confrontación tiene antecedentes. Desde el 2022, Estados Unidos ha impuesto restricciones a la exportación de semiconductores avanzados y equipos necesarios para su fabricación hacia China, con el argumento de proteger su seguridad nacional y evitar que estas tecnologías fortalezcan las capacidades militares de Beijing. En respuesta, el gobierno chino ha recurrido a controles sobre la exportación de tierras raras y minerales críticos, indispensables para industrias como la automotriz, electrónica y de defensa.

Ambas potencias han intentado reducir estas tensiones mediante negociaciones comerciales. El acuerdo alcanzado en Busan, Corea del Sur, en octubre del 2025 permitió establecer una tregua que incluyó compromisos sobre aranceles, minerales críticos y restricciones tecnológicas. Sin embargo, las diferencias persisten. En noviembre de este año, ambos gobiernos extendieron la suspensión de determinadas medidas comerciales hasta enero del 2027.

Una competencia que trasciende a Trump y Xi

Para Jorge Antonio Chávez Mazuelos, internacionalista y docente de la Academia Diplomática del Perú, las restricciones tecnológicas estadounidenses responden a una estrategia que busca preservar la ventaja relativa de Washington frente al crecimiento de China. Según explica, la disputa por los semiconductores y la inteligencia artificial ya no puede entenderse únicamente desde una perspectiva comercial.

“Estados Unidos tiene todos los incentivos para que, ralentizando el avance científico y tecnológico chino, esta nación asiática no le pueda hacer sombra”, sostiene.

El especialista argumenta que el desarrollo de estas tecnologías tiene implicancias económicas, científicas y militares . Los semiconductores avanzados permiten desarrollar infraestructura de inteligencia artificial y, al mismo tiempo, tienen aplicaciones en sistemas de defensa y capacidades militares. Por ello, limitar su acceso representa una herramienta para contener el crecimiento de un competidor estratégico.

El presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump observan durante una revista militar en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el 24 de septiembre de 2026.(Foto de SAUL LOEB / AFP). / SAUL LOEB

En ese escenario, China enfrenta dificultades para reemplazar rápidamente los componentes que no puede adquirir en el mercado estadounidense. Aunque Beijing ha impulsado su propia industria de semiconductores, producir chips de última generación requiere capacidades tecnológicas e industriales que no pueden desarrollarse en el corto plazo.

“Tener que reemplazar la capacidad externa de producir esos semiconductores avanzados no es una cuestión que se logre en meses ni años. Entonces, China ahí se encuentra con un cuello de botella para avanzar”, señala Chávez Mazuelos.

Sin embargo, Washington tampoco tiene una posición de absoluta ventaja. China concentra una parte importante de la producción y, especialmente, del refinamiento mundial de tierras raras, materiales fundamentales para la fabricación de componentes electrónicos, vehículos y equipamiento militar.

El internacionalista considera que Beijing dispone de instrumentos de presión sobre las cadenas de abastecimiento estadounidenses. “China refina cerca del 90% de las tierras raras. Si no le compras a China, ¿a quién le compras?“ , plantea.

Hay 17 tierras raras diferentes y son fundamentales en la manufactura de tecnologías modernas.

En ese sentido, ambos países mantienen una relación de dependencia que dificulta una ruptura comercial completa. No obstante, el especialista advierte que el conflicto tiene una naturaleza estructural y que no desaparecerá con un cambio de gobierno en Washington.

“Es una dinámica de competencia estratégica de naturaleza estructural”, afirma. Por ello, considera que, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca, Estados Unidos continuará buscando preservar su liderazgo frente al crecimiento económico, tecnológico y militar chino.

APEC, entre la tregua comercial y el riesgo de fragmentación

El impacto de esta disputa también puede trasladarse al funcionamiento de APEC. Carlos Aquino, economista y catedrático especializado en Asia-Pacífico de la Universidad de San Marcos, advierte que una confrontación entre las dos mayores economías del mundo podría dificultar los acuerdos que buscan promover la integración comercial y la cooperación entre sus 21 economías miembros.

El principal riesgo está en que las decisiones y declaraciones conjuntas del foro se adoptan por consenso. Esto significa que las diferencias entre Washington y Beijing podrían impedir que los participantes alcancen una posición común.

El presidente de China, Xi Jinping, habla en el "Evento de altos líderes chinos" celebrado por el Comité Nacional de Relaciones entre Estados Unidos y China y el Consejo Empresarial entre Estados Unidos y China al margen de la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en San Francisco. (Foto de CARLOS BARRIA/POOL/AFP) / CARLOS BARRIA

Aquino recuerda que no sería la primera vez que ello ocurriera. En el 2018, durante la cumbre de APEC en Papúa Nueva Guinea, las diferencias entre ambas potencias impidieron la publicación de una declaración conjunta de los líderes.

“Ese es el mayor peligro que hay, que no haya declaración conjunta y las cosas se compliquen”, advierte.

El economista agrega que una escalada también podría afectar el comercio, las inversiones y la cooperación económica y técnica, esta última muy importante para economías en desarrollo como la peruana.

Pese a ello, considera que existen incentivos para que Trump y Xi eviten una nueva confrontación durante su encuentro en Shenzhen. El experto indica que ambos gobiernos tienen interés en mantener abiertos los canales de negociación y alcanzar, al menos, una tregua que permita continuar las conversaciones.

“Lo que habría es una tregua”, anticipa Aquino, quien considera que las diferencias sobre los chips avanzados y las tierras raras seguirán siendo líneas rojas para ambos gobiernos.

El especialista también advierte sobre un escenario de mayor fragmentación económica si las negociaciones fracasan: la conformación de dos grandes cadenas globales de suministro, una vinculada a Estados Unidos y sus aliados y otra alrededor de China. Esta separación podría obligar a otros países a tomar posición en función de sus relaciones comerciales y estratégicas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante la Cumbre de Directores Ejecutivos de la APEC en Gyeongju, Corea del Sur, el 29 de octubre de 2025. (EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES). / ANDRES MARTINEZ CASARES

Para el Perú, que mantiene importantes vínculos económicos con ambas potencias, esta situación representa riesgos, pero también oportunidades. Aquino considera que una reorganización de las cadenas de producción podría atraer inversiones que busquen nuevos destinos para reducir su dependencia de China.

“El Perú también podría aprovechar, si alguna cadena de valor se sale de China, una partecita de esa cadena de valor para poder financiar su inversión” , explica. Como ejemplos menciona a México y Vietnam, naciones que ya han captado inversiones vinculadas a la reorganización de la producción internacional.

El académico también plantea la posibilidad de atraer inversiones chinas para desarrollar industrias relacionadas con baterías y vehículos eléctricos, aprovechando los recursos minerales disponibles en el país.

En ese contexto, la reunión de Shenzhen representa una oportunidad para reducir temporalmente las tensiones, aunque no necesariamente para resolver las diferencias de fondo. Mientras Washington busca preservar su liderazgo tecnológico y Beijing pretende consolidar su autonomía industrial, APEC se convierte en un espacio para medir cuánto margen existe para la cooperación entre ambas potencias.