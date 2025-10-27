El papa León XIV recibió a representantes de Hermandades del Señor de los Milagros en el Vaticano, el 22 de octubre de 2025. (Vatican News)
El papa León XIV recibió a representantes de Hermandades del Señor de los Milagros en el Vaticano, el 22 de octubre de 2025. (Vatican News)
Redacción EC
Redacción EC

Como parte de una audiencia general que mantuvo el el último 22 de octubre, un grupo de representantes de Hermandades del provenientes de distintas ciudades del mundo participaron de la reunión en el .

Según informó la embajada del Perú en la Santa Sede, se trata de miembros que fueron parte de la Gran Procesión Internacional del Señor de los Milagros del 18 y 19 de este mes en Roma y la Plaza de San Pedro.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: El papa León XIV bendice la imagen del Señor de los Milagros en el Vaticano | VIDEO

Durante el encuentro, el conjunto entregó al Papa peruanoestadounidense una réplica miniatura de la imagen del Señor de los Milagros en respuesta al gesto del Sumo Póntífice hacia el Cristo de Pachacamilla, cuando la bendijo el pasado domingo 19 durante la celebración del Ángelus.

La reunión, posible gracias a las gestiones de la Embajada del Perú ante la Santa Sede, con la colaboración del Consulado General del Perú en Roma, significó la culminación de una extensa serie de actividades de representantes del Cristo Moreno en Europa.

En estas actividades, dentro de las que destacó la misa presidida por el cardenal Pedro Barreto en el Vaticano, participaron miles de fieles de hermandades de comunidades peruanas residentes en decenas de países alrededor del mundo.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC