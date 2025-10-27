Como parte de una audiencia general que mantuvo el papa León XIV el último 22 de octubre, un grupo de representantes de Hermandades del Señor de los Milagros provenientes de distintas ciudades del mundo participaron de la reunión en el Vaticano.

Según informó la embajada del Perú en la Santa Sede, se trata de miembros que fueron parte de la Gran Procesión Internacional del Señor de los Milagros del 18 y 19 de este mes en Roma y la Plaza de San Pedro.

Durante el encuentro, el conjunto entregó al Papa peruanoestadounidense una réplica miniatura de la imagen del Señor de los Milagros en respuesta al gesto del Sumo Póntífice hacia el Cristo de Pachacamilla, cuando la bendijo el pasado domingo 19 durante la celebración del Ángelus.

La reunión, posible gracias a las gestiones de la Embajada del Perú ante la Santa Sede, con la colaboración del Consulado General del Perú en Roma, significó la culminación de una extensa serie de actividades de representantes del Cristo Moreno en Europa.

En estas actividades, dentro de las que destacó la misa presidida por el cardenal Pedro Barreto en el Vaticano, participaron miles de fieles de hermandades de comunidades peruanas residentes en decenas de países alrededor del mundo.

