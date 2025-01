Desde que Trump era candidato el año pasado ya se planteaba esta posibilidad, en medio de una retórica conflictiva entre Washington y Moscú que viene creciendo por la guerra que libran Rusia y Ucrania.

La oferta es oficial. Por un lado, el portavoz del Ministerio de Exteriores suizo, Nicolas Bideau, indicó a un medio local que Ucrania, Rusia y Estados Unidos han sido informados regularmente de la disponibilidad para apoyar los esfuerzos diplomáticos que pongan fin al conflicto.

Por otro lado, señala un informe de euronews que el presidente serbio Aleksandar Vucic ha ofrecido su país como un lugar “extremadamente adecuado” para una reunión entre Trump y Putin.

“En principio, una reunión siempre es positiva porque permite hablar de frente y discutir directamente los problemas, cuáles son los intereses de cada uno y si se pueden conciliar” , indica a El Comercio el analista internacional Roberto Heimovits.

Pero por ahora todo parece depender del 20 de enero, fecha en la que Donald Trump volverá a la Casa Blanca. Al menos, así lo es para Ucrania.

La guerra entre Rusia y Ucrania sería uno de los principales puntos a debatir en la reunión de Putin con Trump. (Foto: AFP)

Andri Sibiga, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, indicó que el cambio de gobierno es “una oportunidad” para darle fin a la guerra. En declaraciones a la cadena alemana ARD dijo que seguirán trabajando en su objetivo estratégico. “Hay que obligar a Rusia a hacer la paz”, apuntó, según reporta la agencia europapress.

Dónde y cómo

¿Serbia o Suiza? ¿Cuál sería el mejor lugar para una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin?

Vucic ha dicho que su país es el mejor escenario ya que ambos presidentes son bastante populares entre la población serbia.

“No hay ningún país que pueda compararse con Serbia en términos del nivel de apoyo al presidente Trump”, dijo. Sin embargo, para Heimovits el mejor escenario para Estados Unidos sería Suiza ya que “tradicionalmente Serbia está más orientada a Rusia”.

Y es que una reunión con Putin sería un paso delicado para la nueva gestión de Donald Trump. Recuerda el especialista en relaciones internacionales que, durante su primera gestión, el líder republicano tuvo una mala experiencia con las reuniones en Corea del Norte, ya que tuvieron “un gran éxito de relaciones públicas para Kim Jong-un, pero que no reportaron absolutamente ninguna ganancia para Estados Unidos”.

En este caso, Rusia podría condicionar la reunión al levantamiento de las sanciones económicas impuestas, o incluso a la orden de arresto contra Vladimir Putin impuesta por la Corte Penal Internacional en marzo del 2023. La reunión “tendría que ser sin condiciones” entre ambas naciones.

La reunión sería sin la presencia de Volodomir Zlensky, presidente de Ucrania. (Foto: AFP)

El otro asunto es la agenda. ¿Qué temas deberían tocar? ¿Cuál sería la prioridad?

“El punto principal siempre sería Ucrania, y que Rusia se comprometa a no avanzar más, a no intentar destruir la independencia de Ucrania y, ciertamente, a no hacer nuevos avances contra países neutrales, y cabe pensar en que el aliado nominal de Rusia (Bielorrusia) podría ser una próxima víctima del expansionismo ruso, y mucho menos atacar a países de la OTAN”, detalla Heimovits.

Además… Carrera nuclear Otro punto importante para la reunión entre Estados Unidos y Rusia es el uso de las armas nucleares, un riesgo que ha aumentado en los últimos años durante la escalada bélica de la guerra en Ucrania. A fines del año pasado, Vladimir Putin ordenó ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas. Incluso ya ha usado misiles balísticos intercontinentales y de crucero.

Y es que Estados Unidos, durante la gestión de Joe Biden, ha sido uno de los principales aliados de Ucrania proporcionado material de guerra a este país, junto a recursos económicos. Con la toma de poder de Donald Trump, el apoyo de Estados Unidos podría cambiar, en diferentes medidas.

“Reunirse y hablar directamente es positivo, pero si es que la reunión va a ser para que Estados Unidos, o mejor dicho, Donald Trump le regale Ucrania a Rusia, sería muchísimo mejor que esta reunión no tenga lugar” , puntualiza Heimovits.

Una guerra sin pausas

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania está próximo a cumplir tres años. Fue en febrero del 2022 cuando el Kremlin ordenó la invasión del país vecino, en las regiones de Jersón, Mariúpol y el Dombás. Hoy en día las acciones militares continúan.

Este lunes 13 el ejército ruso anunció la captura de Pishchane, un pueblo minero cerca de Pokrovsk, en el este de Ucrania. Allí se ubica una importante mina de carbón..

En tanto, Rusia acusó a Ucrania de atacar con drones una estación de distribución de gas del gasoducto TurkStream, la única vía de suministro de gas ruso a Europa, aunque “no causó heridos” entre el personal.

Luego de casi tres años otros países han intervenido en el conflicto. Uno de ellos es Corea del Norte, que envió unos 10 mil soldados para apoyar a Rusia en la guerra. Cerca de 300 de ellos habrían perdido la vida, mientras que 2.700 han resultado heridos.

Por el lado de Ucrania, el mandatario Volodimir Zelenski ha indicado en las últimas horas que conversó con su homólogo francés Emmanuel Macron sobre su apoyo en la guerra y un eventual “despliegue de contingentes” militares extranjeros. “La conversación fue larga y detallada. Hablamos del apoyo a la defensa, de diferentes formas de defensa, de paquetes de armas para Ucrania”, indicó Zelenski.

Es en medio de esta situación que una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin podría iniciar el final de la guerra.