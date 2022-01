Con la llegada de la pandemia y el inicio de las cuarentenas, muchas personas perdieron sus trabajos.

Esta es la historia de Shannon Smith, una excamarera que hoy en día, gracias a un negocio virtual, gana más de 8.600 dólares al mes.

Buscando mejores oportunidades

Al ser despedida de su trabajo, Smith decidió construir el negocio que había soñado.

Entusiasta de la vida ‘fitness’, decidió vender programas de acondicionamiento físico de 90 días. Estos incluían comidas personalizadas, un plan de entrenamiento y sesiones semanales a través de Zoom.

”Gané entre 1.000 y 2.000 dólares al mes y complementé mis ingresos con mis ahorros y cheques de estímulo de covid”, comentó la joven en el medio CNBC Make It.

Al poco tiempo, Shannon se dio cuenta de que estaba trabajando más de 10 horas y se encontraba agotada, así que decidió dejar de lado su negocio y buscar mejores oportunidades.

El trabajo de sus sueños

Navegando en las redes se topó con un video de cómo ganar dinero con el marketing de afiliados. Este consiste en vender productos virtuales en diferentes plataformas como Facebook, Instagram, Google, entre otras, y ganar dinero por medio de comisiones.

”Al principio era escéptica, pero no tenía nada que perder. Tomé un curso en línea que me convenció de que el marketing de afiliados podría ser un modelo de negocio que valiera la pena, así que fui all-in”, contó en el medio mencionado.

En julio del año pasado, Smith empezó a usar sus cuentas de TikTok e Instagram para comercializar estos productos.

En sus redes subía videos explicando qué es el marketing de afiliados, cómo ganar ingresos pasivos y ofreciendo los productos que vendía. A su vez, también promovía herramientas, programas de negocios y creación de riqueza.

Por su constancia y esfuerzo, en el mes de octubre ya había conseguido 93 mil seguidores en su cuenta de TikTok.

“Si me dijeras hace un año que podía hacer lo que amo, crear contenido útil directamente desde mi teléfono y trabajar solo dos horas al día, me habría reído”, dijo Shannon al medio CNBC Make It.

A sus 24 años, tiene la libertad que siempre había soñado.

Pudo mudarse a la ciudad de Nueva York, viaja con frecuencia y asegura que su vida no gira en torno al trabajo, pues con solo dos horas de trabajo diarias puede ganar alrededor de 8.600 dólares al mes.

La joven da los siguiente consejos para triunfar en su campo: acudir a los expertos para obtener orientación, no empezar con múltiples nichos y productos, encontrar productos ganadores y de alto valor para promocionar, construir confianza con tu audiencia y, por último, perfeccionar tus habilidades de marketing.

